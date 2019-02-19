كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مسرح “Alliance Française” في دبي يستضيف”مهرجان فيلم المرأة”

متابعة-سنيار: احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، تستضيف Alliance Française دبي مهرجان الأفلام النسائية.

ويحتفل هذا الحدث الذي يستمر لمدة شهر ويطلق عليه “مهرجان الأفلام في فيلم” بأفلام مخرجات من دول البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن للمشتركين الاستمتاع بفيلم مجاني كل يوم سبت والثلاثاء حتى 30 مارس.

وستحتوي جميع الأفلام المعروضة على ترجمة باللغة الإنجليزية.

ولبدء الاحتفال بالمرأة في السينما، ستتحدث لجنة من النساء البارزات، سواء في الإمارات أو من بلدان أخرى، حول موضوع “التوازن من أجل الأفضل”، مع معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في 9 مارس.

وفيما يلي بعض الأفلام المشاركة في المهرجان:

Never Leave Me, من إخراج عايدة بيجيك

Benzine، إخراج سارة عبيدي