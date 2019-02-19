الامارات | محمد بن زايد يتجوَّل في «آيدكس».. ويطّلع على ابتكارات الصناعات العسكرية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتجوَّل في «آيدكس».. ويطّلع على ابتكارات الصناعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019)، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وزار سموه، خلال الجولة، عدداً من أجنحة الشركات الدولية المشاركة في المعرض، واطلع على المشاركات الدولية، وأهم الابتكارات في الصناعات الدفاعية والعسكرية.وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث مع ممثلي الدول والشركات، حول أهم معروضاتهم المتطورة في الأنظمة الدفاعية، وأهمية المعرض ودوره في دعم الأفكار والمبادرات والشراكات، التي تعقد على هامشه، بجانب الرغبة المتزايدة في المشاركة في فعالياته، وبشكل خاص الشركات الجديدة التي تشارك لأول مرة.

وتمنى سموه النجاح والتوفيق للعارضين والزائرين كافة، من خلال مشاركتهم ووجودهم في دولة الإمارات.

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: زيارة شركة جنرال أتوميكس، المتخصصة في تقديم خدمات البحث والتصنيع لطائرات المراقبة التي تعمل عن بعد، وذلك في جناح إنترناشونال غولدن غروب، كما زار سموه جناح شركة بوينغ، وجناح كولومبيا التي تشارك لأول مرة، من خلال مجلس التصنيع العسكري. رافق سموه، خلال الجولة، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من وزراء الدفاع ورؤساء الوفود، الذين يزورون البلاد حالياً، للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019). فقد استقبل سموه ــ كلاً على حدة ــ وزير الدفاع الوطني في الجمهورية التونسية عبدالكريم الزبيدي، وكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمر، ورئيس شركة بوينغ الدولية بيرتنارد مارك آلان، ووزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية دينيس مانتوروف.

ورحب سموه بالضيوف، وتبادل معهم الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون، القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية.

كما تطرقت اللقاءات إلى فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق، وإقامة الشراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات.

إلى ذلك، وجه الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف لدى حضوره فعاليات معرض «آيدكس 2019»، التحية والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوهاً بأنه يزور المعرض بدعوة من سموه.

وقال: «لقد اعتدنا من دولة الإمارات استضافة كبرى الفعاليات العالمية ومنها (آيدكس 2019)»، مثمناً مثل هذه الفعاليات والأنشطة الكبرى التي تشارك فيها مئات الشركات من أغلبية دول العالم.