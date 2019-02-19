الامارات | «تنمية المجتمع» بأبوظبي تحذّر من دفع أموال مقابل طلبات الدعم الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» بأبوظبي تحذّر من دفع أموال مقابل طلبات الدعم الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الخييلي خلال زيارته مراكز «تم» المعتمدة لاستقبال الطلبات. من المصدر

حددت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، الأحد المقبل 24 فبراير موعداً لبدء استقبال طلبات المواطنين من الأسر الراغبة في التقدم لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي في مدينة أبوظبي، مشيرة إلى استمرار تلقي الطلبات حتى 31 من مارس المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، ومراكز «تم»، وحذرت الدائرة على موقع البرنامج الإلكتروني، المتقدمين من دفع أي مبالغ مالية لتحضير طلبات الدعم الاجتماعي، مؤكدة أن الخدمة مجانية، ولا يجوز لأي سبب من الأسباب تقاضي مبالغ مالية عليها، وفي حال تبين تقاضي أو استلام أي مقابل نظير ذلك، فسيقوم البرنامج باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وقال رئيس الدائرة، الدكتور مغير الخييلي: «يعتبر الموقع الإلكتروني للبرنامج المنصة الأساسية لاستقبال الطلبات، ولكن تم اعتماد بعض المراكز لتلقي الطلبات حتى نضمن الوصول إلى جميع الراغبين في التقديم، وبمختلف المناطق»، مشيراً إلى أنه تم توفير 16 مركزاً في الظفرة والعين، فيما سيتم الإعلان عن المراكز المعتمدة في أبوظبي قبل بدء موعد تسلم الطلبات. وأكدت الدائرة استمرار تلقي طلبات الأسر المواطنة الراغبة في التقدم لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي من منطقتي الظفرة ومدينة العين، بالتوازي مع تلقي طلبات أسر أبوظبي حتى غلق باب التسجيل في المرحلة الأولى نهاية شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن رب الأسرة المواطنة المسؤول عن إعالة الأسرة والإنفاق عليها وتوفير احتياجاتها الأساسية هو المخول تقديم الطلب. وشددت الدائرة على خضوع جميع الطلبات لعملية تحقق ومراجعة من قبل البرنامج، لمعرفة مدى انطباق الشروط على طالب الدعم وعلى أسرته، ومن ثم إصدار القرار المناسب، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام المتقدمين بقبول طلبهم من خلال البريد الإلكتروني، ورسالة نصية قصيرة على هواتفهم المسجلة في الطلب.