الامارات | انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الأرصاد» توقّع طقساً غائماً ورياحاً مثيرة للغبار. تصوير: أشوك فيرما

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم بوجه عام مع سقوط أمطار مختلفة الشدة نهاراً على مناطق متفرقة من الدولة أحياناً خصوصاً شمال وشرق البلاد، فيما تقل كميات السحب تدريجياً بعد الظهر، والرياح تكون جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 30 إلى 45 تصل إلى 55 كم/‏‏س مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت الدولة أمس، طقساً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع تكاثر السحب في المساء والليل خصوصاً على البحر وغرب الدولة وبعض المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة، والرياح كانت جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً مع السحب من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/‏‏س، فيما كان البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز في النشرة اليومية، أن درجات الحرارة ستنخفض غداً مع استمرار الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وسيكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية نشطة تصبح معتدلة السرعة خلال الليل من 20 إلى 38 تصل إلى 55 كم/‏‏س، على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي يصبح متوسط الموج ليلاً وفي بحر عمان. وأفاد المركز بأن طقس الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويكون رطباً خلال الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 20 تصل إلى 30 كم/‏‏س، والبحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.