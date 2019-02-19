الامارات | بلدية دبي تسلّم فحص التربة والمسح مع ترخيص المباني

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تسلّم فحص التربة والمسح مع ترخيص المباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المهندس داوود الهاجري: «البلدية وفرت الخدمات التي كان من المفترض أن يوفرها المالك أو المستثمر».

أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مبادرة خدمات الدعم المسبق لإدارة تراخيص المباني، التي تشمل توفير نتائج فحص التربة والمسح الطوبوغرافي، بالتزامن مع تسليم خريطة التخطيط للمستثمرين بجميع المناطق الصناعية في الإمارة.

وأطلقت المبادرة الجديدة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين هم: هيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي العقارية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، واتصالات.

وأفادت البلدية بأن هذه المبادرة تسهم في خفض رسوم فحص التربة بنسبة 10%، ورسوم المسح الطوبوغرافي بنسبة 80%، وكسب الوقت عبر توفير هذه النتائج مسبقاً.

وأكد المدير العام للبلدية، المهندس داوود الهاجري، خلال إطلاق المبادرة أنها تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين في دبي، مع البدء في تطبيقها على قطاع الإنشاءات والاستثمار العقاري بالمناطق الصناعية، حيث تهدف البلدية بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المعنية بقطاع الإنشاءات إلى تقديم خدمات أكثر للمستثمرين، والدخول في مجال التنافسية العالمية بقوة، والوصول إلى المركز الأول.

وأضاف أن البلدية وفّرت الخدمات التي كان من المفترض أن يوفرها المالك أو المستثمر، كفحص التربة والمسح الطوبوغرافي، وهو ما يقلل من الكُلفة التي يتحملها.

من جانبها، قالت مدير إدارة تراخيص المباني في البلدية، المهندسة ليالي الملا، لـ«الإمارات اليوم» إن هذه المبادرة تختصر كثيراً من الوقت على المستثمر، حيث كان بحاجة الى استشاري لإجراء فحص التربة، لكن حالياً سيكون الفحص مرفقاً بالخريطة التي يتم تسليمها له.