ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لإضطرابه بسبب إستمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة.

و أوضح المركز في بيان أصدره مساء، اليوم الاثنين، أن الرياح النشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وتؤدي إلى إرتفاع الموج من 5 إلى 7 أقدام وقد يصل إلى 8 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 11 من صباح الغد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار اضطراب الموج في الخليج العربي حتى صباح الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.