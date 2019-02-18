استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في مكتبه بمعرض "آيدكس 2019"، اليوم ، كلاً على حدة معالي ايفانجيلوس ابو تسولاكيس وزير الدفاع اليوناني و أوبرت مور النائب العام للقيادة المساعدة الأمنية في الجيش الأميركي و أدميرال جمس مالاوي قائد الأسطول الخامس الأميركي و الدكتور والتر جونز ضابط تنفيذي بشركة نيبو و جيمس نيل بلو رئيس شركة جنرال أوتومكس. وتم خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الضيوف بنجاح معرض "آيدكس"، وما تضمنه من فعاليات متميزة، وأبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم المعروضات التي يتضمنها المعرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف آيدكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.