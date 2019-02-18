اختتام منافسات الدور الأول لبطولة معهد دبي القضائي لخماسيات كرة القدم 2019

أعلن معهد دبي القضائي عن اختتام منافسات الدور الأول لبطولة خماسيات كرة القدم 2019 "بطولة التسامح" التي يشارك بها 20 فريقًا من المؤسسات الحكومية، وتقام في ملعب المعهد خلال الفترة من 4 فبراير وتنتهي في 12 مارس المقبل. وبذلك، ستنطلق منافسات الفرق التي تمكنت من التأهل للدور الثاني اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس.ويقام الدور الثاني بنظام الدوري بين مجموعتين تضم الأولى: محاكم دبي، والإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، والنيابة العامة، ومؤسسة الإسعاف. وتضم المجموعة الثانية بلدية دبي والدفاع المدني (حامل اللقب) وتاكس دبي، وجمارك دبي،وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وكشفت المنافسات التي أقيمت حتى الآن عن الاحترافية العالية التي أظهرتها الفرق المتنافسة، حيث انعكس ذلك على عدد الأهداف التي سجلت في الدور الأول، وبلغ مجموعها 175 هدفًا، أحرزها 83 لاعبًا في 27 مباراة، أي بنسبة تهديف قدرها 6.48 هدف في المباراة الواحدة. وكان ذلك عاملاً مهمًا لزيادة الإثارة والحماسة بين اللاعبين أنفسهم، وفي أوساط الجماهير الذين سجلوا حضورًا لافتًا في كافة المباريات.

ونظرًا لاحتدام المنافسة، لم يتردد الحكام في إصدار العقوبات التحذيرية، حرصًا على اللعب النظيف، والتأكيد على الروح الرياضية. وشهد الدور الأول إصدار 30 بطاقة صفراء، إضافة إلى بطاقتين من اللون الأحمر، لردع اللاعبين المخالفين.

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "من خلال متابعاتنا لمختلف اللقاءات التي أقيمت في الدور الأول، يمكن رصد الكثير من الملاحظات التي تبرز الاحترافية العالية والمنافسة القوية. ومع ذلك، تظل نسخة هذا العام من البطولة متميزة عن الدورات السابقة من خلال ما أظهره اللاعبون من سلوك متسامح، ما ساعد على نشر الأجواء الودية اللطيفة المليئة بالمتعة والإيجابية، ترجمة للشعار الذي ترفعه هذه النسخة تحت عنوان "بطولة التسامح". ويطيب لنا هنا التوجه بالشكر والتقدير لجميع اللاعبين وكافة المؤسسات لدورهم في تحقيق النجاح للبطولة، وإسهاماتهم في نشر القيم والأخلاق النبيلة".

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وكشفت إحصاءات الدور الأول عن تصدر اللاعب وليد أحمد من شرطة دبي قائمة الهدافين بتسعة أهداف، من ثلاثة مباريات وحل ثانيًا محمد عبدالله من محاكم دبي بثمانية أهداف، تلاه محمود سلامة من تاكسي دبي بسبعة أهداف. وجاء في المركزين الرابع والخامس فيصل عبدالله وعدنان محمد آل علي من إسعاف دبي ومحاكم دبي بخمسة وأربعة أهداف على التوالي.

واستحوذت القيادة العامة لشرطة دبي على مركز الصدارة من حيث عدد الأهداف لتسجيل لاعبيها 21 هدفًا في اللقاءات التي جمعتها مع فرق أخرى خلال الدور الأول، وبفارق ثلاثة أهداف مع أقرب منافسيها مؤسسة تاكسي دبي التي أحرزت 18 هدفًا. وكانت محاكم دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي على قائمة الخمس الأوائل في هذه الفئة، لتسجيلها 17 و 16 و 15 هدفًا، لتحل في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

يشار إلى أن بطولة خماسيات كرة القدم التي ينظمها معهد دبي القضائي قد اختارت لنسختها السابعة هذا العام عنوان "بطولة التسامح"، احتفاءً بمبادرة عام التسامح 2019 في الإمارات. وتضم قائمة رعاة دورة العام 2019 كلاً من: تعاونية الاتحاد (الراعي الذهبي)، سيرما للمياه (الراعي الفضي)، جريدة البيان ودبي الرياضية و "البراجيل" (الرعاة الإعلاميون).