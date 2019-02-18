جناح الاتحاد الأوروبي يستعرض أفضل منتجات الأغذية الزراعية والمشروبات الأوروبية في معرض جلفود 2019

يشارك الاتحاد الأوروبي، وهو الجهة الرائدة عالمياً في استيراد وتصدير منتجات الأغذية الزراعية والمشروبات، في معرض جلفود لهذا العام، بهدف استعراض أبرز ما تتميز به هذه المنتجات من المواد الغذائية والمشروبات لا سيما من حيث مقومات السلامة الغذائية والجودة والفائدة الصحية.

وسيتم افتتاح الجناح رسمياً من قبل سعادة السيد فيل هوغان، مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، الذي سيصل إلى دبي بمرافقة وفد يمثل 39 شركة أوروبية عريقة للمشاركة في معرض جلفود 2019.

ويهدف جناح الاتحاد الأوروبي في المعرض إلى تسهيل تصدير المنتجات الأوروبية من الأغذية الزراعية والمشروبات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز حضور الشركات الأوروبية المنتجة للمواد الغذائية الزراعية وتوطيد علاقاتها مع سوق دولة الإمارات وأسواق المنطقة.

وتعليقاً على ذلك، قال فيل هوغان مفوض الاتحاد الأوروبي: "يعد جلفود أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، وليس مستغرباً مشاركة الاتحاد الأوروبي بصفته الجهة الرائدة عالمياً في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية، ويعود الفضل في ذلك إلى دولها الأعضاء الحاضرين ولجناح الاتحاد الأوروبي.

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يوفر المعرض منصة مثالية لرجال الأعمال من دولة الإمارات ومن دول العالم المشاركة في المعرض للوقوف على المستوى المتميز لمنتجات الاتحاد الأوروبي من المواد الغذائية التي تتمتع بالأصالة ومقومات السلامة والأمان الغذائية طبقاً لأعلى معايير الجودة".

تم تصميم جناح الاتحاد الأوروبي بطريقة تمنح الزائر تجربة مميزة للتعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية من مختلف دول الاتحاد الأوروبي والاستمتاع بمذاقها الطازج. ويستضيف الجناح بهذه المناسبة عدداً من عروض الطبخ وجلسات التذوق وحلقات تعليمية يقدمها اثنين من مشاهير الطهاة هما شارل سوسان من فرنسا ومنى موصلي من المملكة العربية السعودية.

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 13 بين أكبر الأسواق المستوردة لصادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الغذائية الزراعية والمشروبات، حيث وصلت قيمة تلك الصادرات في عام 2017 إلى 2,953 مليون يورو. وفي ظل أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من الأسواق المستوردة للغذاء بصورة كلية، وبوابة نحو أسواق دول الخليج الأخرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها توفر العديد من الفرص لمنتجي الأغذية الزراعية الأوروبيين.

ولا شك في أن زيادة عدد سكان دولة الإمارات وتنوعهم يدفع الاتحاد الأوروبي للاهتمام بسلامة وصحة الأغذية التي يصدرها إلى الإمارات. وقد تم الاعتراف بالمنتجات الأوروبية من حيث تنوعها وسلامتها الغذائية وجودتها وأصالتها، وهو ما يضمن تجربة ممتعة وجذابة لمحبي هذه المنتجات.