تذاكر ذهبية في رحلة البحث عن الكنز في مهرجان طيران الإمارات للآداب

في احتفال امتلأ بالفرحة والترقب، وباحتفالات أزياء ويلي ونكا، مستحضراً أجواء قصة تشارلي ومصنع الشوكولاتة للمؤلف البريطاني روالد دال، أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن تخصيص خمس تذاكر ذهبية لمهرجان 2019، بقيمة 20 ألف درهم إماراتي، وتوفر التذاكر الذهبية

فرصة مفتوحة لحضور جميع الجلسات والفعاليات الخاصة، والتمتع بتجارب لا يمكن شراءها بالمال! وسوف يحصل حاملو التذاكر الذهبية على قلم مونتيغرابا فاخر مطلي بالذهب ومزود بريشة ذهبية عيار 18 وتزيد كلفته عن ألف دولار.

وقد كشف المنظمون أيضاً، في الحفل الذي سبق الإطلاق، عن تفاصيل المحور المخصص للتسامح، "ما وراء التسامح"، والجلسات التي تم تنظيمها خصيصاً لعام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة ما نقصده عندما نتحدث عن "التسامح"، وعن القيم التي نبحث عنها في مجتمع عادل يتوطد فيه الأمان وتعم فيه المحبة بين الناس.

يقام مهرجان طيران الإمارات للآداب برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الفترة من 1-9 مارس بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ويحتضن المهرجان موسم دبي الفني الذي تقيمه الهيئة.

وتعقيباً على الدور الذي يقوم به مهرجان طيران الإمارات للآداب، ذكر معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن، "مهرجان طيران الإمارات للآداب يمثل الآن واحداً من أهم الفعاليات الثقافية التي تحتل موقعاً مرموقاً، على خارطة الأنشطة السنوية: الثقافية والأدبية والفكرية، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتز وزارة التسامح كثيراً، بأنها تقدم الدعم والمساندة، لمهرجان هذه العام، الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح، وبصفة خاصة، تعتز الوزارة بأنها ترعى أنشطة المهرجان، التي تنتظم تحت عنوان: "أبعد من التسامح".

إن الوزارة وهي ترعى هذه الأنشطة المهمة، إنما تؤكد أن الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس، ومعه فضيلة الإمام الأكبر، الشيخ أحمد الطيب، وإعلانهما وثيقة الأخوة الإنسانية من أبوظبي، بما تسعى إليه من بناء عالم أكثر سلاماً وأكثر تسامحاً – تؤكد الوزارة أن ذلك كله إنما يمثل نقطة انطلاق ممتازة، لهذه الأنشطة والفعاليات في مهرجان هذا العام.

احتفالًا بالقصص التي تجمع بين الترفيه والإلهام والسحر، تستكشف العديد من الجلسات موضوع المهرجان "الكلمات تجمعنا". ويشتمل برنامج المهرجان على فعاليات تناسب جميع الأعمار والخلفيات الثقافية، ومواضيع تغطي جميع الأنماط الأدبية وتشمل الأعمال الروائية، ومجموعة واسعة من المواضيع غير الروائية، وفعاليات خاصة للأطفال ودورات الأسرة والشباب وغيرها الكثير، لأكثر من 170 كاتباً من جميع أنحاء العالم.

ولتشجيع التفاعل مع محور التسامح، سيتم تخصيص جناح خاص تشارك فيه شركة " Storytel" المتخصصة بالكتب السمعية لتسجيل أقوال زوار المهرجان عن التسامح، وتمكينهم من المشاركة بفاعلية والتعبير عن رأيهم في موضوع المهرجان. مع هذا الموضوع، سيتم تضمين أفضل المساهمات في ملف صوتي خاص بمهرجان طيران الإمارات للآداب الذي سيكون متاحاً

للتنزيل من منصة "Storytel" مجاناً.

وهناك مشاركات مميزة لمكتبة دبي الصوتية، وهيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع موقع Bookshare.org.. وتتوجه مكتبة دبي الصوتية لأكثر من سبعة ملايين من المكفوفين في العالم العربي، وستعرض في المهرجان لأول مرة عملية تحويل الكتب إلى تسجيلات صوتية.

وقالت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان:" لدينا الآن خمس تذاكر ذهبية، مثل التي في القصة الرائعة "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" للمؤلف البريطاني روالد دال، وتذاكرنا الذهبية توفر فرصة غير مسبوقة للوصول إلى ما نعتقد أنه أحد أفضل الأماكن على الأرض، إلى مهرجاننا". وأضافت، "سيكون حاملي التذاكر الذهبية قادرين على حضور برنامج المهرجان بأكمله، وعلى الحصول على أفضل المقاعد في جلساتهم المفضلة، واستكشاف مؤلفين جدد، وأفكار جديدة، أو ربما الكشف عن مواهب خفية، ويمكن للحائزين على التذاكر الذهبية حضور الفعاليات الخاصة - بما في ذلك "أبيات من أعماق الصحراء"، ومأدبة العشاء يجمعنا، ومأدبة عشاء لغز الجريمة، ولديهم الفرصة أيضاً للتواصل مع عدد من الكتّاب في جلسات حصرية مختارة.

ومع هذه الفرصة الرائعة، ومع موضوعنا "الكلمة تجمعنا"، وبرنامج المهرجان الغني من المؤكد أنه سيكون عاماً رائعاً، ويضيف محور "ما وراء التسامح" الذي يسلط الضوء على الطرائق المبتكرة التي يسعى إليها الناس لإحداث تغيير في العالم، قيمة كبيرة لدورة المهرجان القادمة. ويشجع المهرجان جميع أشكال الكتب والقراءة، سواء الكتب المطبوعة التقليدية أو الأشكال الجديدة، فعلى سبيل المثال، لدينا واحة القراءة، التي نأمل أن تشجع الزوار على مطالعة الكتب الصوتية، كما أن لدينا مبادرة هيئة الطرق والمواصلات لتقديم المؤلفات للمكفوفين، ويحث المهرجان الجميع على القيام بتسجيل كلماته التي تعبر عن نظرتهم للتسامح في استوديو "Storytel"، وسيتم انتقاء باقة من المساهمات لكتاب المهرجان الصوتي، (كلمات عن التسامح)."

خمس تذاكر ذهبية

توفر كل تذكرة ذهبية:

• الوصول الكامل إلى جميع فعاليات وجلسات المهرجان، بما في ذلك الفعاليات الخاصة (يرجى ملاحظة أن هذه الفعاليات تحتاج إلى حجز مسبق)

• أولوية في الحصول على المقاعد.

• الوصول مباشرةً إلى المقدمة لتوقيع الكتاب

• فرصة الانضمام إلى مؤلفي المهرجان في رحلة إلى قمة برج خليفة

• دعوة حصرية لمأدبة الختام

• قلم مونتيغرابا فاخر مطلي بالذهب ومزود بريشة ذهبية عيار 18 وتزيد كلفته عن ألف دولار

يمكن العثور على تذكرة ذهبية واحدة في رحلة البحث عن الكنز في فيستيفال سيتي، مع أول دليل على موقع المهرجانwww.emirateslitfest.com/festivaltreasure . سيبدأ البحث عن الكنز من 18 إلى 24 فبراير، وسيتم إخطار الفائزين قبل 27 فبراير.

لأن التذاكر الذهبية تتيح فرصة فريدة للوصول لكافة فعاليات المهرجان والفعاليات المسائية، فقد تم تخصيصها لمن هم في سن 18 عاماً، فأكثر.

هناك أيضاً فرصة للفوز بتذكرة ذهبية من خلال إذاعة دبي أي، ويمكن شراء التذاكر الذهبية الثلاث المتبقية عن موقع المهرجان.

ما وراء التسامح

ينطلق محور التسامح الجديد من فكرة المجتمع المتسامح ليناقش طبيعة المجتمعات المنشودة التي نتطلع إليها، والعالم الذي نتطلع للعيش فيه، ومن أبرز جلسات هذا المحور، جلسة:

السياسة الجديدة، المفهوم التقليدي للهُوية مع شيرين أبوالنجا، وشهد الراوي وجبور الدويهي.

تناقش هذه الجلسة الثرية كيف يشكّل الخطاب السياسي هوياتنا، والدور الجوهري الذي تلعبه الأعمال الروائية في تعميق شعورنا بهويتنا وتمكيننا من حمايتها والحفاظ عليها، وكيفية تعامل الكتّاب مع مسألة الهوية.

كيف يمكنكم تغيير العالم لجيمس أوينز ولوسي سيجل

هل تشعرون بالذنب أو الضعف حيال الأزمات الإنسانية والبيئية التي تحدث في جميع أنحاء العالم؟ لا تفوتوا هذه الجلسة التي تناقش ما نواجهه من تحديات في العالم الذي نعيش فيه، وحول ما يمكننا فعله حيالها.

ماذا تمثل لنا الكتب؟! مع سيلينا توسيتالا مارش، وتاران ماثارو، وروبن ستيفنز

يشارك ثلاثة كتّاب بارزين في مناقشة ما الذي نكتسبه عندما نبدأ في تمثيل نطاق أكبر من الخبرة الإنسانية؟ وكيف يقدم الكتّاب شخصياتهم المغايرة للقرّاء المتعطشين للتعرف على شخصيات تشبههم؟

حل النزاعات مع نظيفة محمد، وآشيس راي، ولاليج سنو

كيف نتعلم العيش معاً - خاصة في ظل النزاعات المريرة؟ يناقش المتحدثون المشاركون من كتّاب الأعمال الروائية وغير الروائية كيفية التعامل مع الصراعات، لبناء عالم أفضل، وما يمكن أن نتعلمه من الأشخاص الذين يعيشون في حالة من السلام الذاتي وسط عالم يضج بالعنف.

يرجى زيارة موقع المهرجان الإلكتروني لمعرفة أوقات الفعاليات ومطالعة كافة الجلسات.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: "قبل أكثر من عقد من السنين، انطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب، هذا الحدث الذي يضع الاحتفال بالكلمة المكتوبة على رأس أهدافه، والذي يوفر في كل عام فرصاً فريدة للتواصل والتفاعل مع كوكبة من كبار الكتاب والروائيين العالميين أمام القراء، الكبار والصغار على السواء. ويستكشف الحضور في كل عام، أفكاراً جديدة من خلال قوة الكتاب، ونحن فخورون بأن هذا الحدث، الذي رعيناه ودعمناه منذ انطلاقته، يساهم في تشكيل مستقبل الثقافة والفنون في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويبني جسوراً للتفاهم والتواصل بين مختلف الثقافات. لذا، فإن من المناسب أن يتضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام مفهوم "ما وراء التسامح"، ما سيساعد على استكشاف قوة اللغة والأدب وكيف يمكن أن يعزز التعايش، ومختلف الأفكار ووجهات النظر، في جو من التسامح والاحترام المتبادل. إننا فخورون بدولتنا، التي تحتضن مقيمين من أكثر من 200 جنسية، يعيشون ويعملون في أجواء من التآلف والوئام، وقد استحقت دولة الإمارات العربية المتحدة احترام العالم أجمع كمثال رائد للتسامح والتعددية الثقافية".

وقد أثنى سعادة سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة في هيئة دبي للثقافة والفنون على مبادرات مهرجان طيران الإمارات للآداب وأشاد بدور المهرجان في تعزيز مكانة دبي، قائلاً: "يمثل مهرجان طيران الإمارات للآداب امتداداً لقيم ومآثر أرساها زايد الوالد المؤسس، حيث ألهم الخلف الصالح من بعده تشجيع الأجيال على حب المعرفة والثقافة والإقبال على العلم، وكان المغفور له بإذن الله يرى في ذلك "البوابة الذهبية" لانطلاق أبناء وبنات الوطن إلى مسيرة واعدة من التطور والازدهار والتقدم. إننا في الهيئة إذ نفخر بما وصلت إليه قطاعات الثقافة والفنون والتراث والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة، نعرب عن اعتزازنا بمواصلة شراكتنا مع هذا المهرجان الذي بات يحتل مكانة مرموقة على الأجندات الثقافية العالمية. ومن جهة أخرى، فإنه يسهم في توطيد مكانة دبي لإكسابها بعداً جديداً كوجهة معرفية لتشجيع التبادل الثقافي بين الأمم والشعوب، والإسهام في نشر قيم التسامح والسلام بين مختلف الأعراق والحضارات. وبهذه الطريقة، سنعزز مدينتنا حضورها بين العواصم العالمية التي تتخذ من الثقافة عنصراً مكملاً لسعادة قاطنيها، ومساهماً رئيسياً في الاقتصاد القائم على المعرفة".

شخصيات ملهمة

يشارك في يوم الشباب، الكاتب الملهم مؤلف كتاب البحث عن السعادة كريس غاردنر، الذي قدم قصة حياته المخرج ويل سميث في فيلمه الذي حقق نجاحاً ملفتاً، ويحمل العنوان ذاته، مع أحد أكثر نجوم الإعلام الاجتماعي في العالم العربي شهرة، الإعلامي أحمد الشقيري. ويقدم "يوم الشباب"، الذي يعد من الفعاليات الجديدة والمخصص للأعمار من 16 عاماً، قصصاً محفزة، ومتحدثين يهدفون إلى مساعدة الشباب للوصول إلى أفضل ما لديهم.

أيضاً تشارك في المهرجان راقصة الباليه الشهيرة والمعروفة على مستوى العالم دارسي بوسيل، وجين هوكينغ التي حققت سيرتها "السفر إلى اللانهاية: حياتي مع ستيفين" أعلى المبيعات وتروي فيها قصة زواجها الاستثنائي من عالم الفيزياء العبقري ستيفين هوكينغ؛ والتي تحولت إلى فيلم. والفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية سعود السنعوسي. ومؤلف "مذكرات طالب" جيف كيني. والروائي والفنان دوغلاس كوبلاند، الذي عُرف بمصطلح الجيل العاشر؛ وسيد أدب الجريمة إيان رانكين، وغيرهم الكثير.

فعاليات خاصة

لنحتفل معاً بموضوع المهرجان مع مأدبة العشاء تجمعنا، وبالقصص التي ترويها أطباقنا، وكيف يمكن للغرباء الذين يتشاركون وجبة ما أن يؤسسوا لفهم مشترك.

ويشهد هذا العام عودة فعالية المهرجان الأبرز "أبيات من أعماق الصحراء"، أمسية الشعر والموسيقى في جلال وصمت الصحراء، التي تجمع نخبة من الشعراء من جميع أنحاء العالم تحت النجوم، وبمرافقة الموسيقى، والأطباق الإماراتية التقليدية!

وهناك أيضاً فعالية "مأدبة عشاء لغز الجريمة"، التي تتيح لكم أن تتفوقوا على الكتّاب وتستنتجوا من هو القاتل، وفي هذا العام تقدم لكم أمسية لغز الجريمة توني بلاكبرن، مقدم برنامج أغاني البوب في آواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

نساء غيرن العالم

تقدم لنا جنيفر بالميري، مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض، ومديرة الاتصالات في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية، 2016، رسالة مفتوحة إلى النساء اللاتي سيدرن العالم، وتستعرض معنا كتابها: "سيدتي الرئيسة: رسالة مفتوحة إلى النساء اللاتي سيدرن العالم".

ومن أبرز المتحدثات المشاركات في المهرجان، زيلدا لا غرانج: المحاضِرة التحفيزية وناشطة في مجال الأعمال الخيرية، مؤلفة كتاب "صباح الخير، سيد مانديلا"، الذي يتناول تجربة عملها أمينة سر لنيلسون مانديلا لأكثر من 19 عاماً، ودبي أبو الهول، التي نالت لقب "شابة العرب" في عام 2016، لعملها في مجال دعم وتمكين الشباب والأدب والصحافة، وهي عضو في مجلس شباب الإمارات الذي يضم 13 عضواً، وتقوم حالياً بدراسة تأثير أدوار الجنسين وثقافتهما على المشاركة السياسية في بلدها.

عالم المستقبل

سيتم معالجة آثار النزعة الاستهلاكية والتكنولوجيا في عدد من الجلسات: كيف ستغير ثورة المركبات بدون سائق مدننا؟ ماذا سيكون تأثير - مزيج العولمة والروبوتات - على حياتنا العملية؟ كيف سنواجه المشهد المتغير الذي سيجلبه المستقبل؟

العلوم

سيحدثنا العالم والباحث، المعروف لويس دارتنيل، مؤلف "المعرفة: كيف نعيد بناء عالمنا من الصفر"، عن كتابه الجديد "الأصول: كيف صنعتنا الأرض"، الذي يتناول قصة البشرية من منظور يستند إلى قوى الكواكب وعلاقتها في تشكيل خصائصنا البيولوجية وتاريخنا.

ويستكشف روان هوبر مدير تحرير "مجلة العالم الجديد" علم ذروة الإمكانيات البشرية، وتتبع دور علم الوراثة ودور الطبيعة في الإنجازات البشرية، إذ لم يتم استكشاف تأثير التركيب الجيني في تشكيل البشرية على نحو كافٍ وما هي أسرار السعادة والحياة المديدة؟

وهناك أيضاً، عالم الوراثة، أستاذ جامعة كامبريدج ومقدم البرامج على محطة "بي بي سي"، جيلز يو، الذي خصص أكثر من 20 عاماً لدراسة كيفية تأثير الجينات على علاقتنا بالطعام، وعلاقة جيناتنا بالسمنة المفرطة، الذي سيوضح لنا تأثير جيناتنا الوراثية.

التاريخ

يناقش "بيتر فرانكوبان"، مؤلف الكتاب الشهير "طرق الحرير"، في كتابه الأخير "طرق الحرير الجديدة "، ووسائل الاتصال والتواصل في عالمنا اليوم، ويتحرى كيف تتغير وسائل الاتصال، ويشرح تغير وسائل الاتصال والعلاقات بين السياسيين ورجال الأعمال، وبين كل من يعيش في العالم. سيحدثنا المراسل الهندي المخضرم "آشيس راي" عن كتابه الاستقصائي،" شيع لمثواه الأخير: الجدل حول وفاة سوبهاس تشاندرا بوز".

رواة القصص

ومن بين الروائيين العرب اللامعين، نستضيف الكاتب اللبناني جبور الدويهي مؤلف كتاب "مطر حزيران"، والمؤلف السعودي الأكثر مبيعاً، عبد الله المغلوث، وهو أيضاً مذيع قنوات التلفزة ومقدم قنوات الـ "يو تيوب"، ويعد كتابه "تغريد في السعادة والتفاؤل والأمل"، وكتابه "غداً أجمل"، من أشهر كتبه؛ وأحلام بشارات، الكاتبة الفلسطينية الحائزة على العديد من الجوائز، مؤلفة كتاب "اسمي الحركي فراشة "، وشهد الراوي، الكاتبة العراقية، التي تُعد أصغر كاتبة ضمن قائمة الجائزة العالمية للرواية العربية، حيث رُشح أول كتاب لها، "ساعة بغداد"، للجائزة. استندت رواية كيث ستيوارت الأولى، "الفتى المصنوع من القطع"، على قصة حياته مع ابنه التوحدي. أما روايته الثانية، "أيام العجائب"، فهي قصة عن الأسرة والحب ونثر السعادة في لحظات الحياة اليومية، وريحان خان، صاحب الرواية التاريخية، "تيودور تورك"، وعبد الله النعيمي، الكاتب، والروائي والمعلق الاجتماعي الإماراتي، مؤلف "إسبرسو"، و "البانسيون"، و "قمر الرياض". وكلير ماكنتوش التي أشاد النقاد بأعمالها المتميزة، وسوف تحدثنا عن كتابها الأخير "دعني أكذب".

ويسلط "تشارلز كومينغ" الضوء في جلساته على عالم التجسس، وهو يعمل حالياً على كتابة سيناريو السلسلة الثانية من المسلسل التلفزيوني الذي حقق نجاحاً كبيراً، "مدير الليل"، وسيحدثنا عن روايته الأخيرة، The Man Between.

التنوير والنجاح في الحياة الاجتماعية

تتناول ألانا هيل، مصممة الأزياء الأسترالية الأكثر نجاحاَ، في كتابها رحلة كفاحها التي قادتها إلى التحول من طفلة خائفة وحيدة إلى مهنة الحلم، وتحدثت عن الإخفاقات المتكررة ومحاولات النجاح. وكاثرين أورميرود مؤلفة كتاب "لماذا تدمر وسائل الإعلام الاجتماعية حياتكم"، أما الكاتب وخبير علم النفس والعلاقات، تاي تاشيرو، المعروف بخبرته في علم العلاقات والتعارف عن طريق الإنترنت، فيناقش الأسباب التي تجعل الأشخاص غير قادرين على التصرف كما ينبغي ضمن مجتمعاتنا لتحقيق ما نتطلع إليه.

من استكشاف عقولنا لاستكشاف بيئتنا، اختار المغامر ليون ماكارون السير بمفرده، عبر سلسلة من مسارات المشي في البرية في الشرق الأوسط، متتبعا مسارات التجارة القديمة والحج، واجتاز الحدود الطبيعية المتنازع عليها في العديد من مناطق العالم. وأمضى ليو كارو سنة يعيش في خيمة في منطقة القطب الشمالي، واشتهر برواية "الذئب"، أول رواية له من سلسلة "تحت سماء الشمال"، وأما مات ديكنسون فقد أصبح أحد أوائل صانعي الأفلام البريطانيين الذين قاموا بالتصوير على قمة إيفرست. وقد نشر "منطقة الموت"، سيرته الذاتية التي استندت إلى البعثة، وأشاد بها النقاد في أكثر من 15 دولة.

أبرز فعاليات الأطفال والناشئة

سيسعد جمهور الناشئة بسماع فيكتوريا أفيارد، التي اشتهرت بسلسلة الملكة الحمراء، وتاران ماثارو مبدع ومؤلف السلسلة الأكثر مبيعاً The Summoner . والكاتبتان المعروفتان هولي بلاك وكاساندرا كلير، اللتان ستحضران معهما "جولة الملك والملكة" إلى دبي، وروبين ستيفين الذي حققت روايتاه، "جرائم لا ترتكبها النساء"، "غموض غوغنهايم"، أعلى المبيعات، وحاز على العديد من الجوائز وسيحدثنا في المهرجان عن روايته الأخيرة " Death in the Spotlight "، و باميلا بوتشارت، مؤلفة كتاب "هناك إنسان جليدي في ساحة اللعب" وكتاب "مديري فأر مصاص للدماء" الذي يعد تتمة للسلسة "السباعية السرية" الرائعة، التي بدأت بكتاب "لغز الجمجمة"، وينتظركم الكثير من المرح مع عالم إيسادورا مون ورسامة القصص والكاتبة هارييت مونكاستر، وستحدثنا جليان كروس عن "قوة المدير الشرير"، وتقدم لنا "كيت بانكهورست"، قصصاً عن نساء عظيمات غيرن العالم.

وهناك أيضاً مشاركة متميزة لكل من مارك هاكرباي ونيك أوستر، الحائزان على جائزة "إيمي"، تقديراً لمجموعة من البرامج التلفزيونية للأطفال شاركا في كتابتها، تتضمن "Danger Mouse" و "Thunderbirds Are Go" و "Moominvalley"، الذي اقتبس عن أعمال كاتب الأطفال المحبوب "توفي جانسون".

ويستضيف المهرجان أسطورة "العلوم الرهيبة"، "توني دي سالوس"، مع أحدث كتبه في سلسلة "فتى النحل". أما فابي سانتياغو، الذي رُشح كتابه Tiger in a Tutu"" لجائزة وترستون لكتب الأطفال،2017، ومايا فداوي، الحائزة على جائزة اتصالات لأدب الأطفال - فئة أفضل الرسوم، لعام 2017، ومنى يقظان، الفنانة اللبنانية / القبرصية الحائزة على عدة جوائز، أبرزها جائزة اتصالات لأفضل كتاب للأطفال لعام 2017.

وسيقوم روس مونتغومري، مؤلف كتب الأطفال الحائزة على جوائز عديدة مثل كتاب "أليكس والكلب والباب الذي لا يُفتح"، بالترفيه عن القرّاء الأصغر سناً، في حين تروي شترا ساوندار القصص الشعبية من جميع أنحاء العالم.

ويستضيف المهرجان المؤلفة الإماراتية حصة المهيري، الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2018 عن كتاب الأطفال "دينوراف".

