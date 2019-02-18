"حول الإمارات "تطلق مجموعتها الجديدة

تقدم "حول الإمارات للمفروشات المنزلية "، العلامة الرائدة للمفروشات و الديكور المنزلي في المنطقة ، مجموعة منتجاتها الجديدة كلياً و التي تتميز بطابعها الأنيق و المريح وذلك في سلسلة صالتها ، و تدعو "حول الإمارات للمفروشات المنزلية "عملائها الكرام لإكتشاف هذه المجموعة الجديدة.

و تمنح هذه المجموعة خيارات متعددة للمتسوقين لترضي كافة الأذواق ، بفضل ألوانها النابضة بالحياة و تنوع تصاميمها مثل الريفية ، الفيكتورية، الربيعية، الكلاسيكية والحديثة ، و التي من المؤكد أنها ستمنح أي منزل مظهراً إحتفالاً بمناسبة موسم الأعياد للإستمتاع بهذه الأوقات المميزة مع الأصدقاء والعائلة.

وتشمل المنتجات التي تقدمها صالات "حول الإمارات" مجموعة كبيرة من المفروشات و الإكسسوارات بتصاميم تقليدية وكلاسيكية وريفية وغيرها و التي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء .

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وتشمل المنتجات التي تقدمها "حول الإمارات للمفروشات" مجموعة كبيرة من المفروشات و الإكسسوارات بتصاميم تقليدية وكلاسيكية وريفية وغيرها و التي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء . و تقوم "حول الإمارات للمفروشات" بإستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا ، ومصر ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وفيتنام ، وتايوان ، وماليزيا ، والصين ،إيطاليا، ألمانيا والهند ، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة.

و ضمن خططها للتوسع في المنطقة ستقوم "حول الإمارات للمفروشات" بإفتتاح أربعة صالات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة و صالة في سلطنة عمان و ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة ، إضافة إلى ستة عشر فرعاً منتشرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. و ستتيح المتاجرالجديدة للعلامة التجارية الوصول لشريحة أكبر من الجمهور . كما تعتزم العلامة التجارية مواصلة خططها للنمو في عام 2019.

يعد "حول الإمارات للمفروشات" اسم موثوق لتلبية جميع الإحتياجات من الأثاث و الإكسسوارات ، كما تقدم جميع صالات العلامة التجارية صفقات أسبوعية مميزة لزوارها .

زوروا المتجر الإلكتروني والتطبيق الذكي لكل من يشاء الاستفادة من العروض المميزة ومفاجآت التسوق. التطبيق الذكي من "حول الإمارات للمفروشات" متوفر للأجهزة بنظام "أندرويد" ونظام "آبل" عبر IOS ومتجر "غوغل بلاي".