فور بوينتس باي شيراتون الشارقة يحتفل بافتتاحه رسمياً

:أعلن فندق ’فور بوينتس باي شيراتون الشارقة‘ التابع لمجموعة ’ماريوت الدولية‘ عن افتتاحه بشكل رسمي، حيث جرت مراسم قص الشريط الحريري في يوم 17 فبراير 2019.ويضم الفندق أكثر من 200 غرفة فندقية، ويتميز بموقعه الفريد في وسط مدينة الشارقة، مما يتيح للضيوف سهولة الوصول إلى العديد من المعالم المميزة في المدينة، ومنها شارع البنوك للأعمال التجارية، ووجهات الترفيه الرئيسية التي تحتضنها واجهة المجاز المائية.

في هذا السياق، قال أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ’ماريوت الدولية‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا للغاية افتتاح أول فندق يحمل علامة’فور بوينتس باي شيراتون‘ في الشارقة، والذي نثق بأنه سيساهم في تعزيز حضور مجموعة ’ماريوت الدولية‘ في الإمارة وتنوع تجارب السياحة والضيافة، وذلك بما يتماشى مع ’رؤية الشارقة السياحية 2021‘. ويقدّم الفندق لضيوفه من المسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال سلسلةً من التجارب الفاخرة التي تعكس كرم الضيافة العربية الأصيلة وأعلى مستويات الراحة والاسترخاء، وذلك بالإضافة إلى موقعه المتميز الذي يجعل منه نقطة انطلاق لاستكشاف سحر المدينة وجمالها.

ويتصل فندق ’فور بوينتس باي شيراتون الشارقة‘ مباشرة مع أحد أفخم الأبراج التجارية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز تجاري راقٍ.وعلاوة على ذلك، يقع الفندق في نهاية كورنيش البحيرة الشهير، مما يسهّل على الزوار إمكانية الوصول إلى السوق الأزرق المركزي وسوق الذهب، ويتيح لهم خيارات واسعة من المطاعم ووجهات الأنشطة الترفيهية العائلية. كما يوفر الفندق للضيوف خدمة النقل ذهاباً وإياباً مجاناً بالحافلة لزيارة شاطئ البحر الساحر.

ويحتضن هذا الفندق حوالي 225 غرفة فندقية فسيحة تمتاز بتصاميمها العصرية، ومن ضمنها عددٌ من الغرف المتصلة أو المزدوجة التي تناسب العائلات أو المجموعات الكبيرة ممن يرغبون بالإقامة لفترات طويلة. وفي سياق التأكيد على التزام علامته التجارية بتقديم تجارب متوازنة للمسافرين في وقتنا الحاضر، يتميز الفندق بلمسات تعكس روح العلامة وبصمتها المميزة، والتي تتمثل بتقديم عبوات الماء المجانية في جميع الغرف الفندقية، وتوفير خدمة انترنت لا سلكي ’واي فاي‘ مجانية وسريعة في جميع أرجاء الفندق، وإعداد وجبة فطور تزخر بالأطباق التي تعزز مستويات الطاقة والحيوية مع كوب من القهوة الطازجة لتساعد الضيوف على بدء صباحهم بإشراق وتفاؤل.وتحتوي جميع الغرف على سرير ’فور بوينتس باي شيراتون كومفورت بيد‘ مزود بمرتبة فراش ووسائد وثيرة وغطاء فاخرللتنعم بنوم هانئ ومريح.كما يلبي ’فور بوينتس باي شيراتون الشارقة‘ احتياجات المسافرين من رجال الأعمال؛ حيث يضم 6 صالات حديثة للاجتماعات مزودة بأحدث التقنيات والمعدات، ويضع فريقه الخبير المتخصص بتنظيم الفعاليات تحت تصرفهم ليضمن لهم تجارب فاخرة ومريحة.

يحتضن الفندق 4 مطاعم؛ هي مطعم ’ياسمينة‘ الذي يتميّز بطرازه الشرق أوسطي وأجوائه النابضة بالحياة. ويقدّم المطعم الذي يفتح أبوابه طوال اليوم قائمة طعام أسبوعية من المأكولات حسب الطلب بالتناوب مع باقات غداء رجال الأعمال. فيما يتميز مطعم ’تشيكي تشان‘ من موقعه في الطابق الثامن بتراس خارجي رائع الجمال يوفر إطلالة ساحرة على بحيرة خالد المائية،وينفرد المطعم بتقديم تشكيلة من الأطباق الآسيوية الغنية بالنكهات الفريدة واللمسات المبتكرة.كما أصبح بإمكان عشاق القهوة التلذذ بقهوة النيتروجين المميزة للعلامة مع تشكيلة من المعجنات وأطايب الوجبات الخفيفة في مقهى ’لايبرَري كافيه‘ أو طلب مشروب القهوة المفضّل لاصطحابها معهم أثناء الرحلة.ويمكن للضيوف الجلوس والاسترخاء في مقهى ’تي غاردن‘ على التراس بقرب حوض السباحةوالاستمتاع بالمناظر الساحرة أثناء تناولالقهوة أو الشاي أو الأعشاب العطريةالتي تتميز بها العلامة.

ويحتضن الفندق مجموعة من المرافق الترفيهية الفسيحة متعددة الطوابق التي تحيط بها مساحات خضراء واسعة وتتميز بإطلالاتهاالخلابة على المدينة.وتشمل المرافق الترفيهية التي يقدمها الفندق حوض جاكوزي وحوض سباحة خارجي في الهواء الطلق وآخر مخصصاً للصغار، والتي توفر خياراً مثالياً للاسترخاء بعد يوم حافل.

ويحتوي الفندقبالإضافة إلى ذلك ردهة للاسترخاء والاستمتاع بالمرطبات المنعشة المفضلة على التراس وسط أجواء مفعمة بالدفء والهدوء، إلى جانب مركز للياقة البدنية مفتوح على مدار الساعة ومزود بمرافق خاصة للسيدات وأخرى الرجال، علاوة على غرف البخار والساونا.

وفي تعليق له بهذا الصدد، قال داني داغر، مدير عام المجمع المكوّن من ’فور بوينتس باي شيراتون الشارقة‘ ومنتجع وسبا ’شيراتون الشارقة‘: "يشعر فريق ’فور بوينتس باي شيراتون الشارقة‘ بحماس كبير لافتتاح الفندق والعمل على منح الضيوف تجربة فريدة تمزج بين حفاوة الضيافة العربية الأصيلة وأرقى الخدمات الفاخرة . ويشكّل الفندق وجهة مثالية لمختلف أنواع المسافرين بفضل ما يقدمه من عروض الغرف الفندقية المريحة وتجارب الطعام المتنوعة والمرافق الترفيهية المختلفة، إضافة إلى قربه منأبرز المعالم التراثية ومراكز الأعمال ووجهات التسوق العصرية التي تحتضنها الشارقة".