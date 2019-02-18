نادي دبي لسباقات الهجن يحصل على جائزة مبادرة (101 فكرة وفكرة)

حاز نادي دبي لسباقات الهجن، مساء الاحد العاشر من فبراير، على جائزة مبادرة (101 فكرة وفكرة)، التي أطلقها الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية.. وأقيم الاحتفال بجامعة السوربون في ابوظبي، بحضور اصحاب المبادرات المتميزة ورعاة الجائزة وعدد من السفراء والإعلاميين والمثقفين، حيث تم تتويج النادي ممثلاً في عبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، من ضمن الفائزين بالمبادرة.

واحتفى نادي دبي لسباقات الهجن بعام زايد من خلال تنظيمه معرضاً لصور الشيخ زايد بالتعاون مع الارشيف الوطني ودبي أوت ليت، كما أقام النادي متحفاً تضمن عدداً كبيراً من صور الشيخ زايد ضمن فعاليات القرية التراثية بمهرجان المرموم التراثي 2018، ووضع شعار عام زايد على المدخل الرئيسي للنادي بالإضافة إلى وضعه على منصة التتويج لمهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، وقام النادي بابراز شعار عام زايد في مهرجان المرموم التراثي، كما زين الشعار المطبوعات الترويجية للنادي والتي تم توزيعها في المعارض السياحية بمختلف الدول الاوربية، واعتلى شعار عام زايد منصة ومسرح الباحة الرئيسية للقرية التراثية في مهرجان المرموم التراثي 2018.

ومن جانبه أبدى عبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، سعادته الكبيرة بالتتويج بالجائزة التي قال أنها تمثل بالنسبة لهم الكثير مضيفاً: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لراعي المبادرة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، على هذا التكريم ولكل الجهات التي ساهمت في إنجاح مبادرة 101 فكرة وفكرة. وأضاف: كما أحب التأكيد على ان مشاركتنا في هذه الجائزة كان الهدف الرئيسي منها هو إبراز المبادرات التي قام به نادي دبي لسباقات الهجن في عام زايد، وهو اجتهاد نشكر جميع من وقف خلفه وساعد على بروزه بتلك الصورة اللافتة التي وضعته من ضمن أفضل المبادرات في ذلك العام المجيد من عمر دولتنا الحبيبة.