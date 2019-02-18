الامارات | مدير مخادع يبتز موظفة صورت نفسها عارية بالفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مخادع يبتز موظفة صورت نفسها عارية بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب مبيعات آسيوي استدرج امرأة أسيوية من جنسية أخرى عبر تطبيق تواصل اجتماعي "وي تشات" بعد أن أقنعها أنه مدير أوروبي، حتى تجاوبت معه وأرسلت إليه مواد مرئية تحتوي على فيديو لها وهي عارية، ثم ابتزها لاحقاً بهذا الفيديو وهددها بنشره إذا لم تمارس معه الجنس أو تدفع له 2000 درهم، ما أصابها بحالة من الرعب ولجأت إلى شرطة دبي التي قبضت عليه وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها تعرفت على المتهم خلال شهر أكتوبر الماضي وادعى لها أنه فرنسي ويعمل مديرا بإحدى الشركات وتودد إليها حتى وثقت فيها وأرسلت له فيديو أثناء قيامها بالاستحمام، ثم توطدت علاقتها به أكثر فشرحت له ظروفها وحاجتها إلى العمل فطلب منها أن ترسل سيرتها الذاتية إلى سكرتيره، عن طريق تطبيق واتس اب، وحين تواصلت مع السكرتير فوجئت به يطلب منها ممارسة الجنس معه، فرفضت وأخبرته بأنها على علاقه مع مديره، ففاجأها بأنه هو المدير، وأنه خدعها حتى تستسلم له وترسل إليه الفيديو، واصر على ممارسة الجنس معها فرفضت ذلك بشدة، فطلب منها 2000 درهم مقابل عدم نشر الفيديو.

من جهته اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة بتهديد وابتزاز المجني عليها بنشر مقطع الفيديو الخاص بها وهي عارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي إذا لم تخضع له، ما أصابها بالرعب وروعها.