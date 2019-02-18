محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنجلاديش

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم في جناح وزارة الدفاع في معرض "آيدكس"، معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بمعاليها والوفد المرافق، وتبادل معها سموه الحديث حول العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش وإمكانية تطويرها في مختلف المجالات بما يعكس طبيعة العلاقات التاريخية، التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

وقد أشادت معالي الشيخة حسينة بروعة تنظيم معرض "آيدكس" وحسن الاستقبال الذي حظيت به وبقية الوفود المشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي تستضيفه دولة الإمارات ويعكس المظهر الحضاري والإنساني الذي تتميز به الدولة بفضل رعاية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وسعادة الفريق محمد عبد الرحيم العلي، وكيل وزارة الدفاع المساعد، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من كبار الضباط.