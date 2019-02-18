"حديقة أم الإمارات" تستضيف مهرجان المرح للصحة واللياقة

تستضيف "حديقة أم الإمارات" بعد غد الأربعاء "مهرجان المرح للصحة واللياقة" الذي يقام هذا العام تحت شعار "في كل إعاقة طاقة" ويحتفي على مدار خمسة أيام بأصحاب الهمم بمشاركة ودعم هواة الصحة واللياقة البدنية وأندية اللياقة البدنية وخبراء التغذية والطهاة.

وتجذب فعاليات المهرجان - الذي يقام للعام الثالث على التوالي - جمهور أبوظبي من كل الأعمار، وذلك لتنوع النشاطات وورش العمل التي تجمع بين تشجيع العادات الصحية، الرياضة والترفيه بجانب إقامة عروض الطهي الحية، وجلسات اللياقة البدنية، والألعاب الرياضية بما في ذلك الملاكمة، والرماية، وكرة القدم، وركوب الخيل إضافة إلى نشاطات الأطفال المختلفة. ويهدف المهرجان، إلى نشر الوعي والمعرفة حول مفهوم الصحة واللياقة البدنية ضمن جو يسوده المتعة والمرح.

وقالت رشا قبلاوي مديرة الإتصال المؤسسي لحديقة أم الإمارات إن المهرجان يسلط الضوء هذا العام على فئة أصحاب الهمم مما يتسق مع رؤية حديقة أم الإمارات كشريك مجتمعي والتي تعتبر التعليم من خلال الترفيه جزءاً أساسياً في برامجها وباقاتها التعليمية التي تقدمها لطلبة المدارس فضلاً عن إدراكها لدورها في دعم المجتمع من خلال تقديم كل ما هو جديد ومفيد.. مؤكدة جاهزية الحديقة للمشاركة في جهود ترسيخ ونشر قيمة التسامح من خلال برامجها والفعاليات التي تقام على مدار العام.

يذكر أن الحديقة عملت - منذ إعادة إفتتاحها عام 2015 - كوجهة داعمة للمجتمع بمختلف أطيافه من خلال دعم العديد من الفعاليات كشريك مجتمعي.. كما استضافت منظمات غير ربحية، وحملات للتوعية الصحية، وورش عمل للأطفال وأصحاب الهمم، والمهرجان الوطني للتسامح إضافة إلى مبادرة "نمشي معا" كجزء من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.