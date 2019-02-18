كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| آيدكس ونافدكس يستعرضان إنجازات التكنولوجيا العسكرية انطلقت في أبوظبي، فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2019. وسيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية، من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وعقد شراكات ضخمة بين الجهات المشاركة والشركات المتخصصة في القطاع. التقرير التالي لموقع سكاي نيوز يسلط الضوء على هذين المعرضين:

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| آيدكس ونافدكس يستعرضان إنجازات التكنولوجيا العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.