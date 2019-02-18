كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سينما مستقبلية جديدة من آيماكس في دبي

افتتحت Novo Cinemas حديثًا مركزًا رئيسيًا جديدًا في عالم المغامرات IMG بدبي، وهناك مجموعة من الميزات المستقبلية التي تجعلها تستحق الزيارة، فبالإضافة إلى احتوائها على أكبر IMAX في المدينة، تتميز Novo Cinemas الجديدة أيضًا بتقنية الجيل القادم من الليزر.

ويستخدم نظام IMAX Laser نظام إسقاط ليزر متطور يوفر دقة أعلى، ويقدم صورًا أكثر وضوحًا وأكثر سطوعًا وتباين أكثر عمقًا بالإضافة إلى أكثر الألوان المميزة والأكثر إثارةً على الإطلاق المتوفرة على الشاشة.

كما تتميز التجربة بتقنية الصوت ذات 12 قناة مع قنوات جانبية وأخرى جديدة، لتوفير نطاق ديناميكي أكبر دقة.

وتحتوي السينما على مساحة جلوس تتسع لـ 360 ضيفًا مع شاشة يبلغ عرضها 24.4 متر وارتفاعها 13.8 متر.

وفي المجموع، يضم المجمع تعدد إرسال 12 شاشة لمتعة المشاهدة الخاصة بك، بما في ذلك ثلاث شاشات لكبار الشخصيات مع خدمة نوفو 7 نجوم كاملة وصالة خاصة وقائمة طعام راقية وخادم شخصي وجميع وسائل الراحة، بحسب موقع واتس أون.

اللوبى نفسه يعد ملاذا لمستخدمي إنستغرام المخضرمين، مع وضع التصميم المستقبلي في الاعتبار، يستخدم المجمع أكثر من 5000 متر من إضاءة LED بألوان مخصصة وإضاءة مرايا من الأرض إلى السقف.

يوفر الموقع الجديد أيضًا شاشات سينمائية متعددة الأغراض مع مرحلة عرض تقديمي – لذلك فهو مكان رائع لإقامة فعاليات واجتماعات الشركات.