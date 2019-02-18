20 ألف يمني يستفيدون من مشروع "الهلال" "سقيا ماء" بريف تعز

تواصل "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" تنفيذ مشروع "سقيا ماء" في قرى بني يوسف في مديرية المواسط بريف تعز في اليمن لتلبية احتياجات عشرين ألف شخص من المياه الصالحة للشرب لمدة شهرين متواصلين.

يستهدف المشروع، مد قرى الدوم والمناخ والذنيب وشرار وعقف بالمياه من خلال ثلاث آليات نقل مخصصة لهذا الغرض والتي تقطع مسافة 60 كيلو متراً ذهاباً وإيابا ًانطلاقاً من منطقة الأخمور في اتجاه قرى بني يوسف مارة بطرق وعرة وجبلية من أجل الوصول للمستفيدين.

وقال محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن إن مشروع "سقيا ماء" يأتي ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والخدمية التي تنفذها الهيئة بمحافظة تعز في إطار عام التسامح 2019.

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وأوضح أن الهدف من المشروع هو توفير الماء الصالح للشرب والإسهام في دعم استقرار الأسر اليمنية والتخفيف من معاناتها جراء شح المياه وصعوبة الحصول عليها.

وأكد الجنيبي حرص الهلال على مواصلة تنفيذ مشروع "سقيا ماء" الذي يسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة شح وندرة المياه النقية في المناطق والقرى المستفيدة.

من جهتهم عبر المستفيدون من المشروع عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لوقوفها إلى جانبهم وقت الشدة وفي ظل معاناتهم بسبب قلة الأمطار والجفاف.