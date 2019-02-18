الامارات | تدشين ناقلة الجنود المدرعة «الوحش»

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين ناقلة الجنود المدرعة «الوحش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ناقلة الجنود المدرعة «الوحش»، التي تعرض لأول مرة من خلال معرض الدفاع الدولي «أيدكس»، وهي من تصنيع وإنتاج شركة «كاليداس» الوطنية، التي تعرض هذه الناقلة البرمائية نموذجاً لصناعة وطنية واعدة بأيدٍ وخبرات وطنية 100%.

وأعرب سموهما عن إعجابهما بهذه الصناعة الواعدة، وأكدا أن دولة الإمارات، بجهود وأفكار كوادرها الوطنية، ستكون من بين الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية الدفاعية.

وبارك سموهما الجهود التي تبذلها شركة «كاليداس» الوطنية، والقائمون عليها، من أجل الارتقاء بصناعتنا العسكرية الوطنية إلى مستويات متقدمة تستطيع في المستقبل منافسة الشركات العالمية في هذا المضمار.

وقد استمع سموهما من المستشار فارس محمد المزروعي، إلى شرح حول مهام الناقلة، وطاقتها الاستيعابية من الجنود، الذي قال إنها تعتبر أكثر تدريعاً على مستوى العالم.