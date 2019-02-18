الامارات | محمد بن زايد يتجول في «آيدكس» ويؤكد: المعرض يشهد تطوّراً كبيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتجول في «آيدكس» ويؤكد: المعرض يشهد تطوّراً كبيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

وزار سموّه، خلال الجولة، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة في الفعاليات، التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» يعدّ أحد أهم وأكبر المعارض المختصّة في المجالات الدفاعية وأنظمة التكنولوجيا العسكرية في العالم، مشيراً إلى أنه يجسّد المكانة الدولية المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية وفق أعلى المعايير العالمية.

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ونوّه سموّه إلى المشاركة الواسعة للجهات والشركات المختصّة في المجالات الدفاعية والعسكرية من كل أنحاء العالم، لتبادل الخبرات ووجهات النظر بين المختصين والخبراء وصنّاع القرار والمعنيين بمجالات الأمن والدفاع، لبحث مواجهة المخاطر والتحديات العديدة التي يشهدها العالم، إضافة إلى الحوار بين شركات الدفاع والحكومات حول أفضل سُبل التعاون، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول المختلفة.

وقال سموّه إن «آيدكس» يوفر منصّة عالمية للشركات المختصة في مجالات الدفاع لعرض أحدث منتجاتها العسكرية، ويتيح للمعنيين الإطلاع على التوجهات الدفاعية الجديدة، التي تنتمي إلى مدارس عسكرية مختلفة في العالم.

وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمستوى الشركات الوطنية المشاركة في «آيدكس 2019»، مؤكداً أن الإمارات تشهد تقدماً مهماً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه الصناعات، ضمن رؤيتها الشاملة للأمن الوطني، التي تقوم على تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، وأعرب عن فخره بالكوادر الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وقدرتهم على الارتقاء بهذه الصناعات إلى المستوى الذي تطمح إليه القيادة.

وأضاف سموّه أن «آيدكس» يشهد تطوّراً وتقدماً كبيرين في كل دورة من دوراته على مستوى التنظيم وعدد الشركات والدول المشاركة ونوعية الفعاليات المصاحبة، ما يؤكد دور الكوادر الوطنية القائمة على المعرض وكفاءتها، وهو ما يثلج صدورنا ويعزّز ثقتنا بإمكانات أبنائنا في مختلف المجالات، وقدرتهم على تحقيق الأهداف الطموحة لخطط التنمية في الحاضر والمستقبل.