الامارات | محمد بن راشد يزور منصات شركات وطنية وعالمية في «آيدكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يزور منصات شركات وطنية وعالمية في «آيدكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من منصات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض «آيدكس» الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى خمسة أيام.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعارضين والعسكريين المشاركين في هذا التجمع العالمي.

وقال سموه، أمس، على صفحته عبر «تويتر»: «شهدت رفقة أخي محمد بن زايد، اليوم، انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولي (آيدكس)، أكثر من 1300 شركة من جميع قارات العالم، نفخر بالحدث الأهم في المنطقة في تكنولوجيا الدفاع، ونؤكد دائماً على رسالتنا في حماية مكتسباتنا وترسيخ الاستقرار والسلام».

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وأكد سموه أن صناعة المعارض في الإمارات أصبحت رائدة على مستويَي المنطقة والعالم، بفضل كفاءة كوادرنا البشرية واكتسابهم خبرات علمية وعملية محلياً وعالمياً، حتى أضحوا خبراء في كثير من قطاعات العمل الوطني والإنتاج والإبداع.

وأعرب سموه عن سعادته باحتضان عاصمتنا الحبيبة أبوظبي للمهرجانات والفعاليات الثقافية والسياحية والاقتصادية الكبيرة، وغيرها، بما يعزز مكانة دولتنا العزيزة في العالم، ويرسخ سمعتها بوصفها دولة سلام وانفتاح وتسامح.

وقال سموه: «نهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونهنئ أنفسنا وأخانا العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على كل الإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها دولة الإمارات لشعبها الوفي في شتى القطاعات وعلى مختلف الصعد.. بارك الله في مسيرتنا مسيرة الخير والعطاء و البناء».