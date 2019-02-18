الامارات | صرف طلبة 4 مدارس في الفجيرة نتيجة الأمطار الغزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف طلبة 4 مدارس في الفجيرة نتيجة الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الأرصاد» توقّع أن يكون الطقس اليوم غائماً إلى غائم جزئياً. الإمارات اليوم

أفاد مدير فرع الساحل الشرقي في «مواصلات الإمارات»، محمد المطروشي، بأن الفرع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قاما بإعادة طلبة أربع مدارس بينها مدرسة رياض أطفال في منطقة مسافي إلى منازلهم في أول ساعات اليوم الدراسي، نتيجة للأمطار الغزيرة التي سقطت أمس.

وشهدت المنطقة الشرقية أمطاراً راوحت بين المتوسطة والغزيرة صاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

Advertisements

وأوضح المطروشي أن طلاب رياض الأطفال يحتاجون إلى عناية خاصة عند نقلهم من المدارس إلى بيوت ذويهم، لاسيما مع سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية وتراكم مياه الأمطار في طرق رئيسة وداخلية، وأوضح أن المناطق الجبلية في المنطقة الشرقية وضعت على رأس الأولويات في نقل الطلبة، بسبب وعورة الطرق فيها، وتكوّن الحفر، إضافة إلى تراكم كميات كبيرة من المياه.

إلى ذلك شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس، سقوط أمطار متفرقة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح نشطة السرعة بوجه عام إلى قوية السرعة أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وحركة الرياح شمالية غربية 25 - 38 كم/‏‏‏س، تصل إلى 50 كم/‏‏‏س خصوصاً على البحر.