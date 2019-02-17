كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن التكنولوجيا والسيارات على قائمة أكثر العلامات التجارية المحبوبة في الإمارات العربية المتحدة

متابعة-سنيار: وفقًا لوكالة “MBLM’s Brand Intimacy 2019″، يشعر عملاء الإمارات العربية المتحدة بأنهم أكثر ارتباطًا بالعلامات التجارية الخاصة بالتكنولوجيا والسيارات مقارنةً بفئات الصناعة الأخرى.

ووفقاً للتقرير، الذي يصنف العلامات التجارية على قدرتها على بناء روابط عاطفية قوية مع عملائها، فإن 15 علامة تجارية من أكثر 20 علامة تجارية محبوبة في الإمارات تقع ضمن فئتين.

ويرى التصنيف أن أبل هي العلامة التجارية المحبوبة في الإمارات، يليها عدد كبير من العلامات التجارية للسيارات – فورد (3)، مرسيدس بنز (4)، أودي (5)، لكزس (8)، بي أم دبليو ( 9) وتويوتا (15).

تهيمن التقنية على بقية القائمة مع مايكروسوفت في المرتبة الـ6، اليوتيوب في المرتبة الـ10، وتساب في المرتبة الـ11، خرائط غوغل في المركز الـالـ13، سامسونغ في المركز الـ ،14، غوغل في المركز الـ17، سوني في المركز الـ18، أمازون في المركز الـ20.

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ومن بين العلامات التجارية الأخر التي احتلت في المراكز العشرين الأولى كانت الإمارات (2)، ونسكافيه (7)، وماستركارد (12)، وناشيونال جيوغرافيك (16)، وديور (19).

يعتمد تصنيف العلامات التجارية بموجب هذا التقرير على العاطفة، وتحليل مدى ارتباط المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-64 بــ 15 صناعة في الإمارات العربية المتحدة.

بالنسبة للترتيب، قامت الوكالة بقياس العلاقة بين العلامة التجارية أو مستوى التأثير والعلامات التجارية ذات العلاقة العاطفية مع عملائها مما يؤثر بدوره في عملية صنع القرار.