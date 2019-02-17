روسيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول اعتباراً من اليوم الأحد

أعفت جمهورية روسيا الاتحادية، مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه، اعتباراً من اليوم الأحد، سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية روسيا الاتحادية بدون تأشيرات مسبقة.

وقد صدر قرار الإعفاء بناءاً على الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة كازان الروسية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ودينس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية في 6 يوليو 2018. وبموجبها، تم الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني روسيا الاتحادية.

وقد وقع الاتفاقية آنذاك من جانب الدولة سعادة/ معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ومن الجانب الروسي سعادة/ الكسندر يفيموف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.

وقال سعادة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن قرار الحكومة الروسية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة هو ثمرة لمجموعة من العوامل التي شجعت الحكومة الروسية لاتخاذ هذه المبادرة، والتي تعكس من دون شك مكانة دولة الإمارات وسمعتها القوية على المستوى الدولي، وقوة ومتانة شبكة علاقتها الدولية.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "هذه المبادرة تأتي في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسوف تفتح آفاقاً جديدة وواسعة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة والتبادل الثقافي".

وسيكون لإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة جمهورية روسيا الاتحادية مردود إيجابي، ويعكس مكانة الإمارات على الساحة الدولية، وما تتمتع به من احترام وثقة وخاصة من روسيا، ورغبتها في توثيق العلاقات معها، وتعزيز المصالح المشتركة في جميع المجالات من خلال فتح منافذها لمواطني الإمارات من دون تأشيرة مسبقة.

وتعتبر مبادرة الحكومة الروسية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة إنجازاً مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. كما جاء هذا القرار ترجمة للعلاقات التاريخية القوية، والتي بنيت على أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية (الاتحاد السوفييتي حينها) في عام 1971. وافتتحت دولة الإمارات سفارتها في موسكو عام 1987، وافتتحت جمهورية روسيا الاتحادية سفارتها في أبوظبي عام 1986. وفي ديسمبر 1991، اعترفت دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية روسيا الاتحادية كدولة وريثة للاتحاد السوفييتي.

وترتبط الدولتان الصديقتان مع بعضهما بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية باستمرار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين دولة الإمارات وروسيا لعام 2017، 2.527 مليار دولار أميركي. وبلغ عدد المواطنين الروس الذين زارو دولة الإمارات في العام 2017، 579,608 زوار، فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين الذين زاروا روسيا خلال العام 2016، 1,085 زائرين.

وبلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين 84 رحلة، تُسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية، حيث تقوم الاتحاد للطيران بتسيير 7 رحلات ركاب، وطيران الإمارات 28 رحلة ركاب، وفلاي دبي 35 رحلة ركاب، والعربية للطيران 14 رحلة ركاب.