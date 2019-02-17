محمد بن راشد يعزي في وفاة علي الكتبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة المرحوم علي سعيد الملعاي الكتبي. وقدم سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة العوير في دبي مساء اليوم صادق عزائه ومواساته إلى أبناء وذوي المرحوم راجياً الله عزو وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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