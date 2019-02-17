منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مقر "معرض آيديكس 2019" اليوم الأحد، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يزور دولة الإمارات بدعوة من "المجلس الوطني الاتحادي".

جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يلبي تطلّعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما تمّ بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء كل من معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حمد بن عبدالرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

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