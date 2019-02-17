الإنفاق العالمي في قطاع الأغذية والمشروبات يشكّل نسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030

سيرتفع الاستهلاك العالمي للأغذية والمشروبات من 8.5% حالياً إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بحسب "تقرير جلفود لتوقعات قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 2019" الذي صدر اليوم خلال فعاليات معرض ’جلفود 2019‘، الحدث التجاري السنوي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، والذي تُقام فعالياته بين 17-21 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

ومع نمو الطلب في القطاع نتيجة تزايد التعداد السكاني وتوسّع المناطق الحضرية والعمرانية، فإن منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا تسّجل أعلى مستويات الطلب في هذا السياق، إذ وصفت بأنها من المناطق التي تتمتع ’بإمكانات كبيرة‘ على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات.

وكشف التقرير، الذي أعدته مؤسسة ’يورومونيتور إنترناشيونال‘، الشريك المعرفي لمعرض ’جلفود 2019‘، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل أعلى نسبة نمو من حيث الطلب على أغذية الصحة والعافية المُعبّأة، مقارنة بمختلف مناطق العالم.

كما يتضمن التقرير مؤشراً للثقة يشمل نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1500 من المديرين التنفيذيين في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، بالإضافة إلى توقعات محددة حيال قطاعات الأطعمة البحرية والحلويات والوجبات الخفيفة والمكوّنات الجاهزة المُحضرة للاستهلاك المباشر. كما يشتمل التقرير، المكون من 150 صفحة، على تحليلٍ شاملٍ لمستقبل تجارة التجزئة وسوق العلامات التجارية الخاصة، بالتوازي مع استعداد مركز دبي التجاري العالمي لإطلاق ’معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية والتراخيص - برايم‘ خلال شهر أكتوبر المقبل.

بهذه المناسبة، قال مارك نابير، مدير معرض ’جلفود 2019‘: "يقدّم ’تقرير جلفود لتوقعات قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 2019‘ معلومات مهمة لجميع المعنيين في قطاع الأغذية والمشروبات، كما يسلّط الضوء على أحدث التوجهات الإقليمية، ويحدد مؤشرات المستهلكين الرئيسية، مثل أنماط الحياة المريحة والتي تركّز على العافية، والتي تأتي نتيجة التحول غير المسبوق للسكان من الحياة الريفية إلى الحضرية، والذي يؤثر بشكلٍ كبير على عادات الاستهلاك العالمية ويرسم صورة محددة لطبيعية المستهلين في المستقبل".

ويُعتبر ’جلفود 2019‘ معرضاً حصرياً للزوار العاملين في مجالات التجارة والأعمال. ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً لغاية 7 مساءً خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 فبراير 2018، ومن الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً يوم 21 فبراير. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gulfood.com