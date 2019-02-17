الامارات | روسيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعفت جمهورية روسيا الإتحادية مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه واعتباراً من اليوم الأحد سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية روسيا الإتحادية بدون تأشيرات مسبقة.

وقد صدر قرار الإعفاء، بناءً على الإتفاقية التي تم توقيعها في مدينة كازان الروسية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية دينس مانتوروف، في 6 يوليو 2018، و بموجبها تم الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني روسيا الاتحادية.

وقد وقع الاتفاقية آنذاك من جانب الدولة سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية معضد حارب الخييلي ومن الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية الكسندر يفيموف لدى الدولة.

و قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد ساري المزروعي، إن قرار الحكومة الروسية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة هو ثمرة لمجموعة من العوامل التي شجعت الحكومة الروسية لاتخاذ هذه المبادرة، والتي تعكس من دون شك مكانة دولة الإمارات وسمعتها القوية على المستوى الدولي، وقوة ومتانة شبكة علاقتها الدولية.

واضاف أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الإتحادية، وسوف تفتح آفاقا جديدة و واسعة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة و التبادل الثقافي".و إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة جمهورية روسيا الإتحادية له مردود إيجابي، ويعكس مكانة الإمارات على الساحة الدولية، وما تتمتع به من احترام وثقة وخاصة من روسيا، ورغبتها في توثيق العلاقات معها، وتعزيز المصالح المشتركة في جميع المجالات من خلال فتح منافذها لمواطني الإمارات من دون تأشيرة مسبقة.

وتعتبر مبادرة الحكومة الروسية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة إنجازاً مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كما جاء هذا القرار ترجمة للعلاقات التاريخية القوية، والتي بنيت على أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات جمهورية روسيا الإتحادية (الإتحاد السوفييتي حينها) في عام 1971، وافتتحت دولة الإمارات سفارتها في موسكو عام 1987، وافتتحت جمهورية روسيا الإتحادية سفارتها في أبوظبي عام 1986. وفي ديسمبر 1991، اعترفت دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية روسيا الإتحادية كدولة وريثة للإتحاد السوفييتي.

وترتبط الدولتان الصديقتان مع بعضهما بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية باستمرار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين دولة الإمارات وروسيا لعام 2017 ،2.527 مليار دولار أميركي، وبلغ عدد المواطنين الروس الذين زارو دولة الإمارات في العام 2017 ، 579.608 زائرين، فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين الذين زاروا روسيا خلال العام 2016 ،1.085 زائر.

وبلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين(84) رحلة، تُسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية، حيث تقوم الإتحاد للطيران بتسيير (7) رحلات ركاب، وطيران الإمارات (28) رحلة ركاب، وفلاي دبي (35) رحلة ركاب، والعربية للطيران (14) رحلة ركاب.