حاكم الشارقة يعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقطة أمنية شمال سيناء وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من رجال الأمن.