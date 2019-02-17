"شعاع للأوراق المالية - مصر" توسّع نطاق التغطية البحثية في أحد أكثر الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق...

يسر شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الإعلان عن تعزيز وتنمية فريق عمل إدارة الأبحاث لدى شركتها التابعة "شعاع للأوراق المالية – مصر"، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها. ويضم فريق الأبحاث مجموعة من أبرز وأكفأ الكوادر المتخصصة بمجال التحليل المالي، حيث يعكف على تطبيق استراتيجية الإدارة الرامية لتعزيز التغطية البحثية لتشمل كافة القطاعات في البورصة المصرية .

وواجهت البورصات في عام 2018 تقلبات شديدة وغير مسبوقة ولا سيما البورصة المصرية والأسواق الإقليمية، وهو ما يستدعي إعداد تقارير تحليلية بنحو أكثر عمقاً وتركيزاً على المتغيرات الاقتصادية واتجاهات السوق. وتعكف شعاع للأوراق المالية - مصر على استيعاب معالم الواقع الاقتصادي الجديد لمصر وما يحظى به من فرص مواتية وتوظيفها لصالح العملاء بنحو يجعلهم بمنأى عن تقلبات السوق المحلي والأسواق العالمية. وعكس تذبذب الأسواق العالمية خلال عام 2018 تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، علاوةً على الأزمات التي تعرضت لها بعض الدول مثل الأرجنتين وتركيا، وفضلاً عن تزايد الاتجاه العالمي نحو تبني سياسية نقدية متشددة. وعلى صعيد البورصة المصرية فقد تأثرت بتقلبات الأسواق العالمية في ظل عزوف المستثمرين عن ارتفاع المخاطر بالأسواق الناشئة ومن بينها مصر بالرغم من مواصلة الحكومة المصرية مساعيها نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبالمضي قدماً، من المرتقب أن يتسم عام 2019 بتوازن أكبر بين أداء البورصة المصرية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بما في ذلك التضخم، وهو بمثابة أبرز المؤشرات التي توضح مدى تعافي النمو الاقتصادي واستمراره، فضلاً عن بعض العوامل الأخرى التي تتعلق بأداء الشركات لينعكس تحسنها على أسعار الأسهم.

وتواصل إدارة الأبحاث لدى شعاع للأوراق المالية - مصر ريادتها لنشاط الأبحاث المالية بقيادة السيد/ عمرو حسين الألفي، CFA حيث انضم إلى المجموعة بمنتصف عام 2018، وهو يحظى بخبرة عملية تفوق العشرين عاماً. وقد شغل الألفي قبل ذلك عدداً من المناصب منها؛ رئيس قطاع الأبحاث بشركة مباشر للخدمات المالية ومدير ومساعد رئيس إدارة الأبحاث بشركة سي آي كابيتال. واستهل الألفي مسيرته المهنية كمحلل بشركة كنج ستريت، أحد مديري الاستثمارات العالمية. وكان الألفي قد حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في التمويل والاستثمار من كلية باروخ، فضلاً عن ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويحرص فريق عمل إدارة الأبحاث لدى شعاع للأوراق المالية - مصر على التعاون مع مجموعة شعاع كابيتال بالإمارات العربية المتحدة بغرض تبادل المعلومات، والخبرات، والرؤى المستقبلية للاقتصاد والتجارة العالمية والإقليمية، فضلاً عن المتغيرات الاقتصادية وانعكاسها على الأسواق التي تضم أنشطة المجموعة.

ويقول عمرو حسين الألفي، مدير إدارة الأبحاث في شركة "شعاع للأوراق المالية - مصر": "حرصنا خلال الأشهر القليلة الماضية على تأسيس فريق عمل إدارة الأبحاث ليضم نخبة من أفضل الخبرات والكفاءات، وهو ما انعكس مردوده الإيجابي على احتلالنا مكانة متميزة وترسيخها خلال هذه الفترة القصيرة. وقد قمنا باستحداث مجموعة مبتكرة من خدمات الأبحاث بما في ذلك التقرير اليومي باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم شعاع اليوم، وهو ما حظي بثقة واهتمام مختلف فئات المتعاملين بالسوق. وعلى صعيد التغطية البحثية نحن لا ندخر جهداً في رصد مختلف المتغيرات الاقتصادية وأخبار الشركات التي تتحكم بوجه عام بأداء السوق وبوجه خاص بأداء أسهم الشركات. وفي إطار عملية رصد الأسهم المصرية فقد تبنينا منهج من أسفل إلى أعلى حيث نرى أنه سيمكننا من تحديد الأسهم التي تقع خارج نطاق التغطية البحثية للسوق والتي لا تلقى اهتماماً بنحو يتماشى مع ما تذخر به من قيمة. وعلى هذه الخلفية نحن نرى أن 2019 هو 'عام الانتقائية'، وهو ما تناولناه بالتفصيل بتقرير الاستراتيجية السنوية الذي قمنا بنشره في شهر يناير الماضي."

ومن المنتظر أن تقوم شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر وشعاع كابيتال ش.م.ع بنشر سلسلة من تقارير الشركات والقطاعات خلال عام 2019 وذلك في ضوء حرصنا على مد عملائنا باستراتيجية استثمارية متكاملة ومثمرة. ونعكف على تعزيز تغطيتنا البحثية انطلاقاً من إيماننا بأنها أحد الركائز الأساسية لتنمية باقة خدمات ومنتجات نشاط تداول الأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.