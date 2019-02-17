حاكم أم القيوين يعزى الرئيس المصري في الهجوم الإرهابي شمال سيناء

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذى استهدف نقطة أمنية شمال سيناء أمس، واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من رجال الأمن.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ببرقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
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