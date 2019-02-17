سيف بن زايد يزور معرض"آيدكس 2019 "

قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأحد، بجولة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، في يومه الأول، شملت عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة. واطلع سموه على أحدث ما تعرضه الشركات من أجهزة ومعدات متطورة واستمع إلى شرح موجز من العارضين عما تتميز به مشاريعها المطورة والمبتكرة من تقنيات ومبتكرات في مجالات التصنيع العسكري وآخر ما توصلت إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين حول أهم ما يقدمونه من منتجات وتقنيات وآليات ومعدات تقنية حديثة متطورة ومبتكرة في المعرض، والتي تشمل أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة والتقنيات المتطورة لتخزين وتحليل المعلومات.