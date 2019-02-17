محمد الشرقي: الإمارات حققت إنجازات كبيرة على طريق تطوير

ثمن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الـ 14 ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2019" في دورته الـ 5 اللذين انطلقا على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية المعرض، كواحد من أكبر المعارض المتخصصة بالصناعات الدفاعية، في استعراض أحدث الاسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية، والاطلاع على ما بلغته التكنولوجيا العسكرية من تطور في هذا المجال، فضلاً عن كونه منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين فيها. وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بالدور الذي يلعبه "آيدكس" في تعزيز أواصر الصداقة بين الدول المشاركة، وترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم الساعية إلى إرساء السلام العالمي، ودعم جهودها في ضمان استقرار دول المنطقة وأمنها الاستراتيجي مشيداً بالحضور المتميز لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية في المعرض.

واعتبر سموه أن الإمارات حققت إنجازات كبيرة على طريق تطوير صناعاتها العسكرية، ونجحت، بالاعتماد على الكفاءات المواطنة المتميزة، بالتأسيس لكيان عسكري قوي معزز ببنية تحتية حديثة وبتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما مهد بدوره لتبوئ الإمارات مكانة مهمة على خارطة المشهد الدفاعي العسكري العالمية.

وشكر سمو ولي عهد الفجيرة القائمين على المعرض لجهودهم في تنظيم هذا الحدث الكبير ونجاحهم في تقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة في هذه الدورة، مشدداً على أهمية الحفاظ على التطور الذي يشهده المعرض دورة بعد أخرى، من حيث التنظيم وعدد الوفود العسكرية الرفيعة وشركات العالمية الكبرى المصنعة للمعدات والتجهيزات العسكرية الدفاعية.