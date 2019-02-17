نهيان بن مبارك يستقبل وفد مجلس الشورى السعودي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصره اليوم الأحد بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء مجلس الشورى السعودي برئاسة معالى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق.

تم، خلال اللقاء، استعراض علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وآفاق التعاون في جميع المجالات عامة والمجال البرلماني بشكل خاص.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال اللقاء الذي حضره أيضاً سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وأعضاء من المجلس، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال البرلماني انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربطهما، معرباً عن أمله في فتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

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