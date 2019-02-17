محمد بن زايد يستقبل رئيسة وزراء بنجلادش

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، اليوم الأحد، معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلادش الشعبية على هامش فعاليات "آيدكس 2019".

وبحث سموه معها "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.