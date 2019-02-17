منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع السوداني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اليوم الأحد، الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني.

تم الاستقبال في مقرّ معرض "آيديكس2019".

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