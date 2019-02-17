رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية شمال سيناء وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من رجال الأمن.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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