هزاع بن زايد: "آيدكس" و"نافدكس" يجمعان العالم في الإمارات

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أهمية معرضي الدفاع الدولي " آيدكس" والدفاع البحري "نافدكس 2019" اللذين تستضيفهما في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سموه، بمناسبة انطلاق المعرضين اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إنه حدث اقتصادي وتكنولوجي وعسكري فريد يجمع العالم مجدداً في الإمارات، حيث كبرى الشركات وأفضل الممارسات والعقول تسهم في رسم حاضر ومستقبل الصناعات الدفاعية وعلاقتها بتطور الدول.

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