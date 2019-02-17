محمد بن زايد: شهدت وأخي محمد بن راشد وأولياء العهود انطلاق "آيدكس" في يوبيله الفضي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القاعة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض انطلاق الدورة الـ 14 لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2019" في يوبيله الفضي، اليوم في العاصمة أبوظبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القاعة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بضيوف الدولة وتمنيا لهم إقامة سعيدة في الإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

"شهدت وأخي محمد بن راشد وأولياء العهود وقادة وممثلي الدول انطلاق الدورة الـ 14 لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2019" في يوبيله الفضي... اهتمام عالمي في المشاركة في المعرض الذي يجمع رواد وكبرى الشركات الدفاعية والعسكرية لعرض ابتكاراتها في الصناعات المتقدمة".