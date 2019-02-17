شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القاعة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض انطلاق الدورة الـ 14 لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2019" في يوبيله الفضي، اليوم في العاصمة أبوظبي.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القاعة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بضيوف الدولة وتمنيا لهم إقامة سعيدة في الإمارات.
وقال سموه في تغريدة عبر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:
"شهدت وأخي محمد بن راشد وأولياء العهود وقادة وممثلي الدول انطلاق الدورة الـ 14 لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2019" في يوبيله الفضي... اهتمام عالمي في المشاركة في المعرض الذي يجمع رواد وكبرى الشركات الدفاعية والعسكرية لعرض ابتكاراتها في الصناعات المتقدمة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: شهدت وأخي محمد بن راشد وأولياء العهود انطلاق "آيدكس" في يوبيله الفضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.