المدينة المستدامة تطلق تسمية "شجرة التسامح" على إحدى أشجار الغاف فيها

أطلقت المدينة المستدامة، أول مجتمع مستدام قيد التشغيل بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، تسمية "شجرة التسامح" على إحدى أشجار الغاف الموجودة فيها، وذلك في إطار الاحتفالات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة "عام التسامح".

وتأتي هذه الخطوة بعد اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شجرة الغاف لتكون رمزاً لـ "عام التسامح" بقوله: "في عام التسامح، نتخذها شعاراً لنستظل جميعاً بظل التسامح والتعايش والتنوّع".

وعُقدت مراسم التسمية بحضور سعادة ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الاراضي والاملاك في دبي؛ وفارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "دايموند ديفلوبرز"، المطور العقاري المسؤول عن مشروع المدينة المستدامة؛ إلى جانب مجموعة من سكان المدينة المستدامة التي تحتضن اكثر من ٥٥٠ عائلة من ٧٣ جنسية في ارجائها.

وخلال السنوات الماضية، شهدت المدينة المستدامة زراعة أكثر من 500 شجرة غاف في أرجائها، حيث تجتذب أشجار الغاف النحل المُنتج للعسل، ويؤكد على ذلك الخلايا المنتشرة في المدينة، والتي تشكل جزءاً حيوياً من المنظومة البيئية الطبيعية. كما أنها تجذب فصائل متنوعة من الطيور والحيوانات البريّة الأخرى. وقبل أسبوعين من مراسم التسمية، نظمت المدينة المستدامة نشاطاً للتشجير شهد زراعة أكثر من 20 شجرة غاف ضمن المجتمع السكني.

وقال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "دايموند ديفلوبرز": "نفتخر بإطلاق تسمية ’شجرة التسامح‘ على إحدى أشجار الغاف في المدينة المستدامة، وذلك في إطار مشاركتنا الدولة احتفالها بـ’عام التسامح‘ في 2019، وتجسد المدينة المستدامة نموذجاً للتسامح باحتضانها مجتمعاً متناغماً من 73 جنسية مختلفة، كما تعمل على خلق الألفة بين سكانها وزوارها من خلال الانشطة والفعاليات الاجتماعية المختلفة. ولطالما ركز مجتمعنا المُستدام دوماً على تعزيز البيئة الطبيعية عبر زراعة أشجار تناسب البيئة المحلية تضمن بناء منظومة بيئية تنسجم مع المحيط الطبيعي. وتجسد أشجار الغاف رمزاً للصلابة والمرونة، فقد استطاعت تحدي المناخ الصحراوي القاسي وشكلت مورداً تعتمد عليه العديد من الحيوانات والطيور، فضلاً عن كونها نموذجاً يُحتذى به في الاستخدام الحكيم للموارد.".

وفي إطار مهمتها لنشر الاستدامة الاجتماعية إلى جانب الاستدامة البيئية والاقتصادية، تسعى المدينة المستدامة لدعم مجتمعها وتحسين حياة سكانها عبر مجموعة من الأنشطة المتنوعة، مثل الفعاليات التعليمية، وجلسات التواصل الأكاديمية، وبرامج التبادل على مدار العام مثل أنشطة التشجير وفعاليات التوعية البيئية.