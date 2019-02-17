ضاحي خلفان: أثلجت صدري كلمات الإشادة التي قالها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

حضر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والامن العام بدبي، الحفل الختامي للتصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019"، الذي أقيم في جامعة الفيصل في الرياض، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أمس الأول، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

وتسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، من سمو راعي الحفل درعا خاصا بهذه المشاركة العلمية، وقال معاليه بهذه المناسبة: ‏"لقد أثلجت صدري كلمات الإشادة التي قالها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اثناء تسليمي الدرع في هذا الحفل..أسال الله تعالى أن نكون دائما وابدا عند حسن ظن القادة بنا".

كما أشاد معاليه بهذا الحدث العلمي الرائع الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ويهدف الى إيجاد بيئة علمية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية القائمة على الابتكار والبحث العلمي.

ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس في ‏المجالات العلمية، عبر تقديم مشروعات، وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد ‏المشروعات المتميزة، لترشيحها للمنافسة في المحافل الدولية، لتأخذ المملكة موقعها الريادي في مجال العلم والابتكار.