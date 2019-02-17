"رايت هيلث" تعتزم الاستمرار في توسعة شبكتها إلى 89 منشأة لتلبية احتياجات 1.6 مليون مريض بحلول العام...

احتفلت "رايت هيلث"، أكبر مؤسسة رعاية صحية تقدم خدماتها لفئات ذوي الدخل المحدود في الإمارات وأسرعها نمواً، بمرور أول عام على تأسيسها في شهر يناير. ومنذ إنشائها في عام 2018، عالجت العيادات التابعة لها أكثر من 700 ألف مريض في الإمارات، وهو إنجاز يتحقق للمرة الأولى بين مزودي الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وكانت "رايت هيلث" قد تأسست عبر الاستحواذ على 31 منشأة، ثم توسعت شبكة تزويد خدمات الرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض لتصل إلى 57 منشأة اليوم تشمل عيادات وصيدليات ومراكز تشخيص ومستودعاً للأدوية.

وبمناسبة مرور الذكرى الأولى على تأسيس الشركة، قالت شينور خوجا، كبيرة مسؤولي التأثير في "رايت هيلث": "نفخر بأن نكون أول مزود خدمات رعاية صحية يقدم خدماته لأكثر من 700 ألف مريض في سنة واحدة. عندما بدأنا عملنا، كنا حريصين على التأثير إيجابياً على حياة الناس الذين يبحثون عن رعاية صحية جيدة ومعقولة التكاليف. ونحن في رايت هيلث نؤمن بحق الناس من كافة الشرائح الاجتماعية بالحصول على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لكي يكون لهم مساهمات إيجابية في بلدانهم، كما نؤمن بأن الصحة الجيدة تؤدي إلى مجتمع أسعد".

يوجد حالياً 700 ألف شخص من ذوي الدخل المنخفض في الإمارات الشمالية، إلا أن التأمين لا يشمل إلا 20٪ منهم فقط. وعليه، هناك حاجة متزايدة لتوفير الرعاية الصحية الأولية في الإمارات الشمالية وفق دراسة أجرتها شركة KPMG بالتعاون مع مؤسسة " فاونديشن القابضة".

وأضافت: "إن تمكين الناس جميعاً من النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية مهم جداً ويجب أن يكون حقاً مصوناً لكافة البشر منذ ولادتهم. وقد بذلت الإمارات بشكل خاص جهوداً كبيرة لتمكين جميع سكانها من الاستفادة من الرعاية الصحية. ونحن بدورنا ندعم هذه الرؤية، ونسعى إلى توسعة شبكتنا إلى 89 منشأة وتوفير خدمات الرعاية الصحية ل 1.6 مليون مريض بحلول العام 2022 تماشياً مع التزامنا بالتأثير إيجابياً على حياة أكبر عدد ممكن من الناس".

يذكر أن "رايت هيلث" أسستها وتديرها مؤسسة "فاونديشن القابضة" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والتي تعد شركة استثمارات استراتيجية تركز على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وتدعم "رايت هيلث" أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تمكين الجميع من النفاذ إلى خدمات صحية ذات جودة عالية. وبفضل نموذجها التشغيلي الناجح الذي يتكون من عيادات ومراكز صحية صغيرة ومنتشرة في مواقع استراتيجية، أصبحت الشركة مزوداً رئيسياً ورائداً لخدمات الرعاية الصحية ذات التكاليف المعقولة للعمال ذوي الدخل المحدود في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت "رايت هيلث" قد افتتحت عيادة في سكن العمال في منطقة الصجعة بإمارة الشارقة لتكون الأولى ضمن عدة عيادات موجودة في خطة الشركة للتوسع إلى الإمارات الشمالية. وقد انتشرت سلسلة الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود بسرعة إلى الأحياء والمناطق النائية، وذلك بهدف تأمين رعاية صحية جيدة من ذوي الدخل المحدود، حيث يتوقع أن يزداد انتشارها الجغرافي في العام 2019.