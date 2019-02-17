بالتزامن مع عام التسامح.. شرطة رأس الخيمة تواصل مبادرة خصم المخالفات المرورية

أكد سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، استمرارية مبادرة خصم المخالفات المرورية في إمارة رأس الخيمة للعام الرابع على التوالي 2019م، بالتزامن مع عام التسامح 2019م، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على السائقين وأصحاب المركبات، ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم القانونية المروية، وحرصاً على تفادي ارتكاب المزيد من المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات مالية تؤثر سلباً على أوضاعهم.

من جانبه، صرّح سعادة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة أن المبادرة تُعنى بخصم تخفيض المخالفات المرورية المرتكبة بنسبة 50% من قيمتها الأصلية في حال سدادها خلال 50 يوماً من تاريخ ارتكابها. كما يوجد خصم تخفيض بنسبة 30% من قيمة المخالفات المرورية في حال سدادها خلال 80 يوماً من تاريخ ارتكابها، مضيفاً بأن عدد المستفيدين من المبادرة منذ انطلاقها حتى يومنا هذا بلغ 190 ألفاً، فيما بلغ عدد المخالفات المشمولة بالمبادرة 600 ألف مخالفة.

وأكد مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة أن المبادرة منحت فرصة جديدة لكل سائق مخالف من أجل مراجعة أخطائه، والتأكد من التزامه بالقانون مما ينعكس إيجابياً على سلوكيات السائقين ويساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرق، وذلك لأن المبادرة مشروع استراتيجي لتحقيق المؤشر الوطني الخاص بنسبة الوفيات على الطرق وخفض نسبة الحوادث المرورية وفي نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية على المخالفين وتبسيط وتسهيل وإسعاد المجتمع.

وأضاف سعادة العميد الدكتور محمد الحميدي أن المبادرة مشروع لاستدامة العمل المروري وتحقيق الشعور بالأمن والأمان على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن هناك عدة قنوات تمكن السائقين ومستخدمي الطريق من سداد المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية عبر تطبيق MOI وجميع مراكز الشرطة الشاملة، ومن خلال مركز خدمات المرور والترخيص، وذلك للحفاظ على أمن الطريق وتحقيق المؤشر الوطني الخاص بالوفيات على الطرق.