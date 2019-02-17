محمد بن راشد يستقبل الوزير المختص بشؤون الدفاع العماني ووزير الدفاع الأرميني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في جناح وزارة الدفاع في معرض الدفاع الدولي " آيدكس" بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي السيد بدر سعود بن حارب الوزير المختص بشؤون الدفاع في سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق الذي نقل إلى سموه تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وتمنياته لسموه وقيادتنا الرشيدة دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار .

وقد تجاذب سموه والضيف العماني أطراف الحديث حول فعاليات معرض " آيدكس" والأهمية التي يحظى بها إقليمياً ودولياً بالنظر إلى حجم ونوعية المشاركات الدولية في هذا المعرض العالمي الكبير .

وقد أشاد معالي السيد بدر سعود بن حارب بحسن الاستقبال والتنظيم الذي يتميز به معرض " آيدكس " والقائمين عليه .

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معالي ديفيد تونويان وزير الدفاع الأرميني الذي شارك على رأس وفد كبير في مراسم افتتاح معرض " آيدكس"، وقد رحب سموه بالوزير الأرميني الذي نقل تحيات رئيس جمهورية أرمينيا إلى سموه، معرباً عن أمله في أن تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا على مختلف الصعد.

وشكر سموه على دفء الاستقبال والضيافة العربية التي حظي بها الوفد المرافق في ربوع دولة الإمارات.

حضر المقابلتين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.