بمشاركة 20 دولة.. انطلاق "دبي ماسترز للطيران اللاسلكي الحر" 23 الجاري

يشارك أكثر من 70 طياراً يمثلون 20 دولة في منافسات "بطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر 2019 " التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري في نادي سكاي هوت آر سي في طريق دبي العين، وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً في نادي سكاي هوت آر سي بحضور نصر حموده النيادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية وأحمد بن دميثان رئيس اللجنة الفنية وطارق السعدي مدير البطولة ومنصور البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة سند الراعي الذهبي للبطولة وسالم أكرم رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات .

ووجه نصر حموده النيادي، في كلمته خلال المؤتمر، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته ودعمه المستمر والكبير للرياضات الجوية عامة وللبطولة الحالية بشكل خاص مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح جميع البطولات.. لافتاً إلى أن من بين الدول المشاركة في البطولة دولة الإمارات واليابان والمانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والإكوادور وتبلغ جوائزها 70 ألف دولار أميركي وينال الفائز الأول في كل مسابقة 7.500 دولار.

من جانبه أشاد النجم العالمي طارق السعدي مدير البطولة بالرعاية والدعم اللذين تحظى بهما البطولة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .. مشيراً إلى أن البطولة الحالية تميزت بعدد المشاركين من الطيارين والدول بجانب تواجد أفضل عشرة طيارين في العالم.. لافتاً إلى أن هناك 3 فئات هي الطائرات اللاسلكية "هليوكوبتر" والطائرات اللاسلكية "النفاثة" والطائرات "ثري بي" التي تعمل بالمراوح .

من ناحيته قال أحمد بن دميثان إن حكام البطولة من ألمانيا وإسبانيا وسويسرا وماليزيا وجميعهم معتمدون من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، فيما أكد منصور البلوشي أن أكاديمية سند تقدم الدعم الفني للبطولة وتنسق مع الدوائر الحكومية ذات الصلة وفي مقدمتها دائرة الطيران المدني .

وقال إنه يمثل الدولة في البطولة خمسة طيارين بينهم أحد أصغر الطيارين في العالم وهو ناصر أحمد ناصر، 7 سنوات، بجانب أحمد ناصر وتامر عوض الشامسي وعبد الله جاسم ومحمد دلموك الظاهري.

وحول حفل الافتتاح، قال سالم الحوسني إن الحفل سيكون بأيدي اماراتية والدعوة مفتوحة ومجانية للجمهور.