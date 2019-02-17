"بلوواترز" تستقبل أوائل سكانها في "بلوواترز ريزيدنسز"

بدأ في "بلوواترز ريزيدنسز" رسميّاً تسليم أولى وحداته السكنية المكتملة في الأبراج الأنيقة متوسطة الارتفاع، وتم استقبال أوائل السكان والترحيب بهم في منازلهم الجديدة.

ويمتاز الحي السكني، بإطلالته المذهلة على المياه المتلألئة للخليج العربي وموقعه المميز على جزيرة "بلوواترز"، الوجهة الاستثنائية من "مِراس" والتي تتناغم فيها ميزات السكن على الواجهة البحرية مع حيوية الأجواء الحضرية.

ويتضمن مشروع "بلوواترز ريزيدنسز" 4 بنتهاوس، و17 تاونهاوس، و698 شقة في 10 أبراج أنيقة متوسطة الارتفاع، وتحيط بها مجموعة من المرافق الترفيهية والفنادق العالمية، كما تتوسطها "عين دبي" العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم والتي تضفي مزيداً من التألق على المكان.

قد تم الانتهاء من التصميمات الداخلية لشقق المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة مع لمسات وتفصيلات جمالية فريدة، بدءاً من دفء الأرضيات الخشبية الاسكندنافية إلى التجهيزات المعدنية الأنيقة. كما تم تزويد المطابخ ذات التصميم العصري المفتوح، بأحدث الأجهزة الإيطالية وأسطح التحضير المميزة. وتوفر الشقق بنوافذها الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف، إطلالات مذهلة على "عين دبي" إضافة للأفق العمراني لدبي في "ذا بييتش" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس"، بينما تطل منازل التاونهاوس على البحر والمساحات الخضراء الخلابة.

كما تتيح شقق البنتهاوس الأربعة الفاخرة التي تقع على قمة الأبراج، إطلالات بانورامية على الخليج العربي وتتميز بلمسات وتفاصيل أنيقة تغمر المكان بالفخامة والرقي.

وتشمل المرافق المتاحة للسكان، صالات ألعاب رياضية وأحواض سباحة وحدائق وملاعب لكرة السلة ومساحات لعب للأطفال. كما يتوفر بجوار المشروع مسجد بطراز عصري.

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وتتضمن المنطقة السكنية منصة مركزية بمساحات خضراء تساهم في إثراء نمط الحياة في المشروع، كما تتوفر منطقة مخصصة لمواقف السيارات تحت الأرض، بالإضافة إلى 32 منفذاً للتجزئة ومتجر سوبر ماركت لتلبية الاحتياجات اليومية.

وتتوزع في "بلوواترز" العديد من الساحات، وطرق المشاة الساحرة، والممرات التي تزخر بالمناظر الطبيعية. كما تفصل ساحتا "سنترال أفنيو" و "صن ست أفنيو" بين المناطق السكنية ومناطق التجزئة والضيافة، في حين تتيح ممرات المشاة الشمالية والجنوبية المجال أمام المشاة للتوقف قريباً من الضفاف المائية، وتأمل مياه البحر الزرقاء وأفق المدينة من ورائها.

وستتضمن "ذا وارف"، منطقة التجزئة العصرية في "بلوواترز"، أكثر من 150 المطاعم والمتاجر، ذات التصميم المعماري المنخفض الارتفاع، والمنتشرة على طول الشارع. وتخترق ممرات المشاة المنطقة التي تظللها أغصان الأشجار والنخيل، وتزينها التجهيزات الضوئية المبتكرة.

وتضم الوجهة كذلك تجارب ضيافة استثنائية من فئة الخمس نجوم تشمل "سيزارز بالاس بلوواترز دبي"، و"ذا ريزيدنسز" في" سيزرز بالاس بلوواترز دبي"، و" سيزرز ريزورت بلوواترز دبي"، وتقدم هذه الفنادق 495 غرفة فندقية فاخرة و80 شقة فندقية مخدّمة. بدوره، يسهم مسرح "ذا روتندا" في تعزيز التجارب التي تتيحها الوجهة ويحتوي على 500 مقعد، كما تتضمن الوجهة أيضاً نادي الشاطئ الخاص "كوف بييتش".

وترتبط "بلوواترز" بالمدينة عبر شبكة متطورة من الطرق، بما في ذلك طريق مباشر يقود إلى شارع الشيخ زايد، إضافة إلى جسر للمشاة يربط الجزيرة بوجهة "ذا بييتش" في منطقة "جميرا بيتش ريزيدنس"، فضلاً عن وسائل النقل المائية التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات. وتبعد الجزيرة مسافة 30 دقيقة عن مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، في حين تبعد عن مطار أبو ظبي الدولي مسافة 45 دقيقة فقط.