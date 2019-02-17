’كونتيننتال‘ تنطلق بخطّة توسّع كبيرة في الشرق الأوسط خلال 2019

أعلنت ’كونتيننتال‘ (Continental) عن افتتاح أول مكتب لها على الإطلاق في المملكة العربية السعودية وتحديداً بمدينة جدّة، مما يعِدُ بأن تكون 2019 سنة مميّزة للشركة الألمانية الرائدة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذّية للسيارات. وهذا المشروع الجديد هو نتيجة لشراكة مع موزّع ’كونتيننتال‘ السابق في السعودية والمتمثّل بشركة ’المطلق للتجارة والصناعة‘، وسوف يسهم بدعم الطلب المتنامي على منتجات ’كونتيننتال‘ وخدماتها في المملكة.

كما تأتي هذه الشراكة الجديدة كجزء من جهود ’كونتيننتال‘ الرامية إلى توسعة نطاق تواجدها في الشرق الأوسط وتعزيز حضورها الإقليمي أكثر.

وقد تم الإعلان عن ذلك خلال مناسبة رسمية أقيمت مؤخرّاً بدبي بحضور نيكولاي سيتزر، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم الإطارات في شركة كونتيننتال العالمية (Continental AG)، وجون أندر غارسيا، المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في كونتيننتال.

حول هذا الموضوع، قال جون أندر غارسيا، المدير الإقليمي لشركة ’كونتيننتال‘ في أفريقيا والشرق الأوسط: "يشكّل افتتاح المكتب الجديد في جدّة خطوة أساسية هامّة للعلامة التجارية ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في كامل أنحاء الشرق الأوسط. ونحن نعتبر أن هذه الشراكة الجديدة ستسمح لكلانا تعزيز العلاقات التي تربطنا مع السوق السعودي وزيادة النمو فيه، إضافة إلى باقي أنحاء المنطقة."

وارتكازاً على إرث الشركة الكبير، احتفلت ’كونتيننتال‘ أيضاً بتدشين مستودعاتها الأولى في منطقة جبل علي بدبي. وسوف تكون هذه المنشأة الجديدة مركزاً رئيسياً يربط المصانع في أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع شركاء توزيع العلامة التجارية في الشرق الأوسط.

وفي تأكيد له على هذا التطوّر الهام، قال غارسيا: "برهنت المنطقة أنها سوقاً رئيسياً لدى ’كونتيننتال‘ منذ إنشاء المكتب الإقليمي التمثيلي للعلامة التجارية في العام 2009. ومع تدشين أول مرافق مخصّصة للمستودعات في الإمارات العربية المتحدة، نثق بأن عملاءنا سيستفيدون من المزايا الكثيرة التي توفرها خدماتنا الراقية والاستمتاع بتجارب سلسة رائعة."

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إضافة إلى هذا، ستشهد سنة 2019 وصول منصّة ’كونتيننتال‘ الرقمية الجديدة لمراقبة الإطارات والمعروفة باسم ContiConnect™. وقد جرى تصميم هذه المنصّة الجديدة خصّيصاً للمركبات التجارية، وهي تساعد الأساطيل على تعزيز مستويات الكفاءة وترسل تحذيرات في حال اختلف مستوى ضغط هواء الإطار عن القيمة المحدَّدة له.

ويأتي طرح تقنية ContiConnect™ بعد وصول تقنية ContiPressureCheck™ إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من العام الماضي، وهي عبارة عن أول نظام مراقبة من نوعه للحافلات والشاحنات بحيث يعمل بشكل مستمر على مراقبة ضغط هواء الإطار وحرارته عبر أجهزة استشعار موجودة داخل الإطار.

كما شهد بداية عام 2019 على تعزيز ’كونتيننتال‘ لالتزامها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها وذلك عبر رد الجميل لها، حيث قامت بإطلاق حملة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة منحت من خلالها 88 طفلاً من بين الأقل حظاً في المجتمع المحلّي الإماراتي فرصة العمر لمرافقة أبرز لاعبي كرة القدم في آسيا إلى الملاعب بشكل رسمي خلال مباريات ’كأس آسيا – الإمارات 2019‘ من تنظيم ’الاتحاد الآسيوي لكرة القدم‘ (AFC).

وتتحلّى ’كونتيننتال‘ بمسؤولية كبيرة تتمثّل بإنجاز أعمالها بأسلوب يترك أثراً إيجابياً على المجتمع، وسوف تسعى على الدوام وتبذل كل الجهود لاعتماد أساليب مبتكَرة لأجل تحسين الوضع العام للمجتمعات التي تنشط فيها.