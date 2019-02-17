كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| صور من حول العالم تُعرض في دبي

قام المصور الهولندي جيروين سولفلز، 44 عاما، بتصوير شوارع العالم لمدة سبع سنوات والآن، يقول عن أعماله التي تسلط الضوء على الحياة اليومية في عواصم 195 دولة إنها أطول وأضخم معرض للتصوير الفوتوغرافي في العالم، وذلك باستخدام مطبوعات كبيرة الحجم على اللوحات الإعلانية في الشوارع.

ويتم عرض مجموعة من أعماله بعناية في منطقة السيف في دبي، حيث يتم تنظيم المعرض من قبل هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، وينتشر على امتداد 1.8 كلم.

وردا على سؤال عن سبب قضائه تلك السنوات السبع في سفر 195 عاصمة ، قال سولفز: “لم لا؟” وقال المصور المستقل من أمستردام إنه انطلق في رحلة للعثور على الجانب الإيجابي للحياة في هذا العالم.

وأينما ذهب، بحث سولفلز عن شارع واحد (أو في بعض الأحيان ميناء أو محطة للسكك الحديدية) يرمز إلى مجتمع بأكمله.

وقال لصحيفة غلف نيوز “لقد قمت بتصوير الأشياء الإيجابية التي رأيتها. هناك دائمًا أشياء إيجابية في أي مكان، حتى في مناطق الحرب. يساعد الناس بعضهم البعض، ويثابرون … كانت تلك المواضيع التي كنت أبحث عنها في مناطق النزاع تلك “.

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ومن خلال رحلته ، قال سولفز ، إنه وجد قصصًا عن الصداقة والاحتفالات والإنسانية والأمل. “كنت محظوظاً كما أعتقد، لقد تمكنت من إخبار الجانب الآخر من القصص التي تراها في وسائل الإعلام الإخبارية”.

وأضاف أن الرحلة جعلته يدرك أن “نحن نشبه بعضنا البعض في كل مكان”.

لماذا اختار دبي لبدء جولة حول العالم؟ يقول سولفس: دبي مدينة عالمية، حيث تعمل العديد من الجنسيات معا لخلق مدينة نابضة بالحياة، وتشكل جسراً بين الشرق والغرب”.