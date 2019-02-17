كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تايتانيك يُعرض في سينما بالهواء الطلق في دبي

بينما سيكون معظمنا في دبي في العمل أو لا نزال في السرير عندما يبدأ حفل توزيع جوائز الأوسكار (الساعة 9:00 بتوقيت الإمارات)، ليس هناك أي عذر في تفويت هذا الفيلم الرائع الذي يُعرض في وقت لاحق من اليوم.

يعرض نادي الشاطئ Zero Gravity فيلم تيتانيك في الساعة 8 مساءً يوم الأحد 24 فبراير، وهي فرصة مثالية للرجوع إلى الشاطئ والاستمتاع بأحد أفضل الأفلام السينمائية تحت النجوم.

يروي الفيلم، الذي حصل على 14 ترشيحًا لجائزة أوسكار وفاز بـ 11 جائزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1998، قصة أرستقراطية تبلغ من العمر 17 عامًا تقع في حب فنان رقيق (لكنه فقير) على متن سفينة تيتانيك قبل غرقها.

وستكلفك التذاكر 50 درهمًا، ولكن ستحصل على ما قيمته 50 درهماً من الطعام والشراب، لذلك يمكن اعتبار حضور الفيلم مجاني، بحسب موقع تايم أوت دبي.

وستكون هناك قائمة خاصة، مع خيارات تشمل البوشار والبطاطا والجبن والنيشوز بالإضافة إلى المشروبات الخاصة التي تتوفر في الهواء الطلق طوال المساء.

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تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض مخصص للأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عامًا وأكثر فقط (تذكر رقم التعريف الخاص بك)، وهناك أيضًا قواعد لباس غير رسمي.

للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الهاتف: 043990009